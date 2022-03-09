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接見貝里斯總理 蘇貞昌：正義發言助台灣國際參與

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌（右）今下午接見貝里斯總理布里仙紐伉儷一行人圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌（右）今下午接見貝里斯總理布里仙紐伉儷一行人圖／行政院提供

貝里斯總理訪台。行政院長蘇貞昌今下午接見貝里斯總理布里仙紐伉儷一行人。蘇貞昌在致詞時，感謝貝里斯多次在聯合國、世衛大會中為台灣發聲，支持台灣國際參與，這些正義發言，對台灣的國際參與大有幫助。布里仙紐也感謝蘇揆促成台灣與貝里斯的經濟協議，對貝里斯的經濟發展尤其重要。

蘇貞昌致詞時指出，他要代表政府與民眾，熱忱歡迎特使團不遠千里來到台灣，兩國都是民主、自由、法治的國家，相信多次訪台的布里仙紐與特使團成員，一定能感受到台灣的熱情與友善。兩國雖距離遙遠，但有共同的普世價值，且有多年來堅實的友誼，他非常高興雙方就民眾福利、國家發展、農業、建設、教育、文化互惠合作。

蘇貞昌談到，布里仙紐曾多次在聯合國、世界衛生大會（WHA）及各種國際組織等國際場合上，為台灣發聲，也為台灣參與國際組織及活動表示最大支持；因為布里仙紐的仗義執言，對台灣的國際參與有極大助益，他要藉此機會表達由衷感謝。

布里仙紐表示，貝里斯是台灣的好朋友，雙方有許多共同點，除了是民主國家，也支持自由公民、自由媒體、致力於改善民眾生活。台、貝兩國雖然有共周價值，也有共同的挑戰，如貝里斯也是致力於維護領土完整以及國際承認，這點特別要堅持與台灣站在一起。

他也表示，台灣很不幸無法加入國際組織，其實台灣有很多專長與經驗能讓世界取經，因此，貝里斯才會一直在許多國際組織為台發聲，希望台灣能有所貢獻。這次疫情就連世界國力最強大的國家，受到的疫情衝擊還遠大於台灣，這都是因台灣有卓越的公共衛生、健保，還有嚴密的公衛紀律。

蘇貞昌會中致贈布里仙紐「海碧彩金 蝴蝶蘭花茶具組」；致贈羅莎娜總理夫人「柴燒灰釉花瓶」；致贈特使訪團「紅色四大名山頂級茶葉禮盒」及「醉美濃存 紅酒瓶塞及梯形琉璃底座」，雙方並合影留念。

貝里斯 蘇貞昌 疫情

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