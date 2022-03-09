外交部：若中國對台採取軍事行動 必付出慘痛代價

外交部明將在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，外交部表示，我國安單位已提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中國藉機滋事；而若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。

外交部表示，我除援助烏克蘭物資外，目前第一筆善款新台幣 1 億元、約350萬美元，將由駐波處將款項贈予波蘭政府指定的賑濟難民專責單位。

而日前曾有媒體將烏克蘭情勢與台海類比，憂心「今日烏克蘭，明日台灣」。外交部說，烏克蘭情勢和台海局勢有本質上的不同。

外交部表示，其一，地緣戰略截然不同，台灣位處東亞 第一島鏈戰略要衝，地緣戰略重要性顯著；其二，地理環境截然不同，相較烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣有台灣海峽所形成的天然屏障；其三、 國際供應鏈重要性截然不同，台灣的經濟實力， 半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位。

外交部說，中國政府應該了解，俄烏情勢讓國際社會更加高度關注台海安全，國際社會的民主社群也不會容忍以武力破壞任何一個國家的領土及主權完整，避免危及區域的和平穩定，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛的代價。

外交部表示，我國安單位也會提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中國藉機滋事，並將即時因應各種狀況，請國人無須過度憂慮。