快訊

地牛翻身！規模達5.6 花東最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部：若中國對台採取軍事行動 必付出慘痛代價

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
俄烏戰爭引爆難民潮，圖為烏克蘭民眾在邊境檢查站等候，準備逃離家鄉。路透社
俄烏戰爭引爆難民潮，圖為烏克蘭民眾在邊境檢查站等候，準備逃離家鄉。路透社

外交部明將在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，外交部表示，我國安單位已提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中國藉機滋事；而若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。

外交部表示，我除援助烏克蘭物資外，目前第一筆善款新台幣 1 億元、約350萬美元，將由駐波處將款項贈予波蘭政府指定的賑濟難民專責單位。

而日前曾有媒體將烏克蘭情勢與台海類比，憂心「今日烏克蘭，明日台灣」。外交部說，烏克蘭情勢和台海局勢有本質上的不同。

外交部表示，其一，地緣戰略截然不同，台灣位處東亞 第一島鏈戰略要衝，地緣戰略重要性顯著；其二，地理環境截然不同，相較烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣有台灣海峽所形成的天然屏障；其三、 國際供應鏈重要性截然不同，台灣的經濟實力， 半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位。

外交部說，中國政府應該了解，俄烏情勢讓國際社會更加高度關注台海安全，國際社會的民主社群也不會容忍以武力破壞任何一個國家的領土及主權完整，避免危及區域的和平穩定，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛的代價。

外交部表示，我國安單位也會提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中國藉機滋事，並將即時因應各種狀況，請國人無須過度憂慮。

外交部 台海 烏克蘭

延伸閱讀

歐盟現駐日本大使可能將出任駐華大使 德外交部尚無回應

烏俄衝突下台海情勢 國防部：美派艦通過 共軍無異動

閃婚大S具俊曄抵台 內政部：憑結婚證件即可申請入境

財政部號召轄下公股事業 捐助烏克蘭3,000萬元

相關新聞

國民黨正送往一殯路上？侯友宜：謝謝大家有很多期待

國民黨在中常委選舉後，再引發改革話題，民進黨前立委沈富雄表示，國民黨以前是在加護病房，現在則是在送往一殯的路上。新北市長...

朱立倫：考紀會兩周無法處理中常委換票賄選就送檢調

國民黨主席朱立倫今天在中常會強調，對於中常委選舉爭議不要拖下去，他已下定決心，考紀會若在兩周內還沒有具體的結果，就會把相...

酒駕重罰3月31日上路 累犯公布姓名、同乘連坐罰1.5萬

根據交通部道安會統計，去年酒駕死亡人數高達318人，不僅較前年增加29人，也是近四年來新高。為了嚇阻酒駕，立法院今年1月...

俄視我不友善 學者：小國外交 不該壁壘分明

俄羅斯將台灣列入不友善名單，政大國際事務學院院長連弘宜指出，俄羅斯擅長的領域是軍武、能源與原物料，除非台灣確保永遠不會需...

【重磅快評】我遭俄列不友善名單 蓋頭鰻蘇貞昌還自嗨

為了反制國際制裁，俄羅斯聯邦政府7日批准不友善國家及地區名單，台灣也名列其中，限制俄國民間與清單上的國家或地區打交道。不...

評／303全台大停電的原因是純粹缺電嗎？

3月3日上午9點7分發生的全台大停電事件，影響了549萬戶停電，歷經12小時完全復電。與2017年815停電事故與去年度的513與517事故相較，此次停電事故影響戶數雖低於815停電事故，但復電時間均較前三次事故為長。再者，此次事故乃是發生在3月，當日尖峰負載預估值3,100萬瓩，發生事故前負載更未達2,900萬瓩，遠低於前三次事故時均已達3,700萬瓩的夏日用電高峰之時。但其跳脫機組裝置容量卻為815停電事故的2.5倍、513事故的四倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。