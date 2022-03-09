國民黨正送往一殯路上？侯友宜：謝謝大家有很多期待

國民黨在中常委選舉後，再引發改革話題，民進黨前立委沈富雄表示，國民黨以前是在加護病房，現在則是在送往一殯的路上。新北市長侯友宜表示，謝謝大家對國民黨有很多期待，每位黨員都應該扮演好自己的角色，並不斷的精進自己，攜手合作創造未來的願景，讓國家及人民更好。

侯友宜表示，謝謝很多人對國民黨有很多期待，每位黨員都在自己的工作角色上扮演好自己的位置，大家一同攜手合作，未來讓國家人民及社會福祉會因為大家的努力走的更順，一起創造中華民國、台灣這塊土地民眾平安的日子。