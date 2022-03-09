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國民黨正送往一殯路上？侯友宜：謝謝大家有很多期待

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，謝謝大家對國民黨有很多期待，每位黨員都應該扮演好自己的角色，並不斷的精進自己。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，謝謝大家對國民黨有很多期待，每位黨員都應該扮演好自己的角色，並不斷的精進自己。記者李成蔭／攝影

國民黨在中常委選舉後，再引發改革話題，民進黨前立委沈富雄表示，國民黨以前是在加護病房，現在則是在送往一殯的路上。新北市長侯友宜表示，謝謝大家對國民黨有很多期待，每位黨員都應該扮演好自己的角色，並不斷的精進自己，攜手合作創造未來的願景，讓國家及人民更好。

侯友宜表示，謝謝很多人對國民黨有很多期待，每位黨員都在自己的工作角色上扮演好自己的位置，大家一同攜手合作，未來讓國家人民及社會福祉會因為大家的努力走的更順，一起創造中華民國、台灣這塊土地民眾平安的日子。

至於有關昨日發表對黨改發表意見，侯友宜也說，每個人都要在自己的角色上不斷挑戰自己，包括他自己也要不斷的精進，把不足的地方做改變，讓新北脫胎換骨。那黨也是一樣，也會用這樣的精神不斷的去蛻變自己，來符合大家的期盼，這也是大家衷心的祝福及盼望，所以大家要在各自的角色上不斷跟民意及自己做挑戰，共同攜手合作，創造未來的願景。

新北市長侯友宜表示，謝謝大家對國民黨有很多期待，每位黨員都應該扮演好自己的角色，並不斷的精進自己。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，謝謝大家對國民黨有很多期待，每位黨員都應該扮演好自己的角色，並不斷的精進自己。記者李成蔭／攝影

國民黨 侯友宜

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