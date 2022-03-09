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朱立倫如何調整國民黨 賴清德：要給他一點時間

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

副總統賴清德今天中午接受「Yahoo TV」專訪，談到國民黨的路線，他說，要給國民黨主席朱立倫一點時間，希望國民黨調整能夠成功，因為攸關台灣的最大利益。他提到，要給國民黨一點時間，對於國家的方向，「我相信他們也在調整」，台灣是一個民主國家，任何一個政黨一定要得到人民的支持，要符合民意，如果多數的民意是這個方向，相信政黨會慢慢調適過來。

被問到國民黨是否太親中反美？賴清德說，他覺得有一段時間很可惜，他本來對國民黨前主席江啟臣有很高的期待，因為江啟臣與台北市前市長郝龍斌在競爭國民黨主席的時候，提出來的政見都有在國家政策做調整，兩人都不約而同提到應檢討「九二共識」，江啟臣的政見裡面，也特別強調了台灣的重要性，也強調了民主，在過去國民黨主席選舉裡面比較少談到。

賴清德說，當時郝龍斌也講了一段話，提到過去國民黨的兩岸政策，是少數的買辦得到利益，台灣人民並沒有得到好處，如果當了黨主席就要調整此事，甚至也提到，如果中國持續對台灣採取不合理的措施，不惜要終止台灣和中國通航之類的交流。這樣的政策對不對是一回事，但至少他看到了，當時的江啟臣與郝龍斌，的確有受到817萬民意的影響，但很可惜，江啟臣無力扭轉國民黨內部的力量，又漸漸回到之前的國民黨，但他也期望，國民黨不管誰擔任黨主席，都能夠有「台灣優先」的立場，這也是台灣現在最重要的民意。

主持人問，那朱立倫呢？賴清德說，「我們要給他一點時間，黨主席的困難很多，蔡總統之前擔任民進黨主席時，也遇到很多困難，但是方向正確，作法也正確，然後一步一步解決。」他說，希望國民黨調整能夠成功，因為這攸關台灣的最大利益。

國民黨 江啟臣 賴清德

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