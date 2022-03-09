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蔡總統接待貝里斯總理 推薦貝里斯Marie Sharp辣椒醬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右）今天在總統府與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會晤。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）今天在總統府與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會晤。圖／總統府提供

蔡英文總統今天在總統府與貝里斯總理布里仙紐進行雙邊會晤，她表示，今年1月「台貝經濟合作協定」已經正式生效，相信透過雙邊優惠關稅及投資保障待遇，兩國經貿夥伴關係會越來越緊密，並盼未來兩國之間的情誼能不斷加深，持續深化雙邊經貿關係，創造更多合作交流。隨後蔡總統偕同副總統賴清德在總統府贈勳並舉行國宴，蔡總統親為布里仙紐配掛「特種大綬卿雲勳章」。

蔡總統致詞時表示，還記得2018年，她到貝里斯訪問走訪了「台灣街」。貝里斯人民對訪團的熱情及當地美麗的風景，都讓她印象深刻也非常懷念。這次，布里仙紐首度以總理身分訪問台灣，讓兩國的情誼不斷加深，也能持續促進更多的合作交流。

蔡總統指出，這幾年來，貝里斯在布里仙紐的帶領下，把握全球供應鏈重組的機會，加速拓展對外經貿，經濟表現非常亮眼。也期待台灣和貝里斯能夠繼續深化雙邊經貿關係。

蔡總統提到，現在全球進入疫後復甦階段，台灣和貝里斯會繼續攜手合作，推動各項計畫。不論是防疫、疫後經濟復甦，或是深化婦女賦權等工作，都希望有豐碩的成果。藉著這個機會，她要特別感謝總理夫人羅莎娜（Rossana Briceño），不僅參與台灣在貝里斯推動的婦女賦權計畫，這次更以貝里斯婦幼特使的身分訪問台灣，進一步推動兩國在提升婦幼權益上的合作。

蔡總統強調，她相信每一次的交流，都能增進相互了解和合作。一個多月前，布里仙紐和副總統賴清德，除了共同出席宏都拉斯總統就職典禮，也進行了雙邊會談。這次布里仙紐總理訪問台灣，也不只到台北，將走訪台南，感受南台灣的風情。

蔡總統表示，兩國的情誼，就是如此一步步累積。期待未來台灣和貝里斯之間的交流，越來越密切，也祝福布里仙紐總理及訪賓行程圓滿順利。

布里仙紐指出，台灣與貝里斯發展持續33年的友誼，未來也會在既有基礎上持續深化。台貝雙邊關係的基礎為兩國共同價值，舉凡民主、法治、自決、人權及人民為中心的國家發展等。最重要的是，貝里斯人民也持續地支持著台灣人民及台灣人民自主、與周邊國家和平共存及參與國際組織的權利。

隨後蔡總統偕同賴清德在總統府贈勳並舉行國宴，蔡總統親為布里仙紐配掛「特種大綬卿雲勳章」，接著致詞表示，布里仙紐是台灣的老朋友、好朋友。這次布里仙紐總理睽違16年後再度訪問台灣，她除代表台灣人民表達誠摯歡迎，也透過頒贈「特種大綬卿雲勳章」，感謝布里仙紐對兩國邦誼的支持及貢獻。

蔡總統指出，過去一年多，在台灣與貝里斯的共同努力下，有越來越多的貝里斯商品開始在台灣商場內銷售，例如最出名的貝里斯辣椒醬Marie Sharp，非常受到台灣人民的歡迎，她個人也非常喜歡。除此之外，這幾年來，兩國在農業技術、環境永續及文化教育等領域，都有許多合作成果。疫情期間，雙方也互相分享資源，共同堅定攜手對抗疫情。

蔡總統說，這些成果背後，都有布里仙紐的大力支持，她感謝總理所帶領的內閣團隊，多次在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。相信未來，台灣與貝里斯會繼續在各方面相互扶持，密切合作，共同為雙方人民創造更多的穩定及繁榮，並祝兩國國運昌隆、邦誼歷久彌新。

布里仙紐表示，目前是一個動盪的時代，包括新冠肺炎疫情、通貨膨脹、供應鏈受到挑戰及戰爭等。現在正是關鍵的歷史時刻，友好的國家必須要團結一致，強化彼此對共享原則的承諾。

蔡英文總統（右）頒贈「特種大綬卿雲勳章」，感謝貝里斯總理布里仙紐對兩國邦誼的支持及貢獻。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）頒贈「特種大綬卿雲勳章」，感謝貝里斯總理布里仙紐對兩國邦誼的支持及貢獻。圖／總統府提供
蔡英文總統在總統府舉行國宴，歡迎貝里斯總理布里仙紐。圖／總統府提供
蔡英文總統在總統府舉行國宴，歡迎貝里斯總理布里仙紐。圖／總統府提供

貝里斯 台灣人 疫情

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