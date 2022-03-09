【重磅快評】歐美「卸澤」 澤倫斯基已死心北約

烏國總統澤倫斯基接受美國媒體訪問時說，了解到北約不準備接受烏克蘭後，「很久前就對這問題冷靜下來了」。開戰前，澤氏才對德國總理強調入北約決心不變，此刻他說的「很久以前」是何時？他抱怨北約害怕有爭議的事，害怕與俄羅斯衝突；原來是因北約不出兵，烏國獨自抗俄，眼見山河破碎，人民死傷流離，他才冷靜放下。

澤氏還對美媒說，願在烏東分離領土問題上妥協，希望與俄國對話，討論分離區中希望作烏克蘭國民的人如何安身立命。這段訪談是澤氏近來最明確回應普亭條件的說法，也許讓他清醒的是英國與美國的「卸澤」。

訪談前幾個小時，他對英國下院視頻演講，慷慨激昂說「不惜一切為領土奮戰到最後一刻」，他引用邱吉爾二戰演說，換得英國人掌聲與熱淚，又用莎翁名句「To be or not to be, that is the question」，爭取英國重視烏克蘭存亡。

但借用英國名人的話並未打動首相強生，他只承諾繼續人道援助、軍事支持烏克蘭和制裁俄羅斯，就是不肯表態支持設置禁航區，阻擋俄國空軍來犯。北約拒設禁航區，避免捲入戰爭，強生也很怕被普亭暴打。先前五角大廈協調波蘭轉交米格戰機給烏國升空打怪，雙方互丟皮球幾天，就是怕被俄國視同宣戰信號。

澤倫斯基這十多天應該看清很多現實。開戰之初，美國搖旗吶喊力挺到底，媒體將他捧成東歐戰神，英勇不屈，但隨著普亭殺紅眼，放話「再抵抗就會亡國」，布林肯秘訪波蘭、烏西後，釋出「有流亡政府備案」，CNN的澤氏神話也出現變音，專文批評他「英雄主義正在闖越西方紅線」，質疑他正與西方的「謹慎至上」願望背離，莽撞觸碰三次大戰危機。

烏國人民的血讓歐美政客承受道德壓力，拒絕參戰前提下，只能加大經濟制裁，但殺敵一千，自傷已不止八百。美國的金融及貿易制裁，有如海嘯般，重創俄國後，正往歐美市場逆襲，激起巨浪勢必衝擊全球其他市場，更別說推升通膨，傷及基層民生。從原油、大宗物資、股市乃至生產鏈、糧食供應等蝴蝶效應，已可見山雨欲來，當初滋養烏國民粹的歐美政客，已面臨如何停損自保的關鍵時刻。

澤倫斯基付出一個國家的代價，看清無緣北約，他在美媒專訪除對普亭釋出妥協訊號，還點名拜登要為止戰作更多，「我們先遭殃，接下來就是你們」。他仍在兩邊喊價，但拜登與普亭誰會為烏克蘭讓步呢？