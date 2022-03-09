快訊

繼續浪漫！具俊曄抵台信義區隔離 距離大S豪宅近在呎尺

南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】歐美「卸澤」 澤倫斯基已死心北約

聯合報 / 主筆室
烏克蘭總統澤倫斯基受訪表示，願意在烏東分離領土問題上妥協，希望與俄國對話，討論分離區中希望作烏克蘭國民的人如何安身立命。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基受訪表示，願意在烏東分離領土問題上妥協，希望與俄國對話，討論分離區中希望作烏克蘭國民的人如何安身立命。法新社

烏國總統澤倫斯基接受美國媒體訪問時說，了解到北約不準備接受烏克蘭後，「很久前就對這問題冷靜下來了」。開戰前，澤氏才對德國總理強調入北約決心不變，此刻他說的「很久以前」是何時？他抱怨北約害怕有爭議的事，害怕與俄羅斯衝突；原來是因北約不出兵，烏國獨自抗俄，眼見山河破碎，人民死傷流離，他才冷靜放下。

澤氏還對美媒說，願在烏東分離領土問題上妥協，希望與俄國對話，討論分離區中希望作烏克蘭國民的人如何安身立命。這段訪談是澤氏近來最明確回應普亭條件的說法，也許讓他清醒的是英國與美國的「卸澤」。

訪談前幾個小時，他對英國下院視頻演講，慷慨激昂說「不惜一切為領土奮戰到最後一刻」，他引用邱吉爾二戰演說，換得英國人掌聲與熱淚，又用莎翁名句「To be or not to be, that is the question」，爭取英國重視烏克蘭存亡。

但借用英國名人的話並未打動首相強生，他只承諾繼續人道援助、軍事支持烏克蘭和制裁俄羅斯，就是不肯表態支持設置禁航區，阻擋俄國空軍來犯。北約拒設禁航區，避免捲入戰爭，強生也很怕被普亭暴打。先前五角大廈協調波蘭轉交米格戰機給烏國升空打怪，雙方互丟皮球幾天，就是怕被俄國視同宣戰信號。

澤倫斯基這十多天應該看清很多現實。開戰之初，美國搖旗吶喊力挺到底，媒體將他捧成東歐戰神，英勇不屈，但隨著普亭殺紅眼，放話「再抵抗就會亡國」，布林肯秘訪波蘭、烏西後，釋出「有流亡政府備案」，CNN的澤氏神話也出現變音，專文批評他「英雄主義正在闖越西方紅線」，質疑他正與西方的「謹慎至上」願望背離，莽撞觸碰三次大戰危機。

烏國人民的血讓歐美政客承受道德壓力，拒絕參戰前提下，只能加大經濟制裁，但殺敵一千，自傷已不止八百。美國的金融及貿易制裁，有如海嘯般，重創俄國後，正往歐美市場逆襲，激起巨浪勢必衝擊全球其他市場，更別說推升通膨，傷及基層民生。從原油、大宗物資、股市乃至生產鏈、糧食供應等蝴蝶效應，已可見山雨欲來，當初滋養烏國民粹的歐美政客，已面臨如何停損自保的關鍵時刻。

澤倫斯基付出一個國家的代價，看清無緣北約，他在美媒專訪除對普亭釋出妥協訊號，還點名拜登要為止戰作更多，「我們先遭殃，接下來就是你們」。他仍在兩邊喊價，但拜登與普亭誰會為烏克蘭讓步呢？

北約 烏克蘭 普亭

延伸閱讀

價值近200億「神秘超級遊艇」泊義大利港 船主疑為普亭

從演員到總統之路──澤倫斯基與雷根的執政點滴

烏克蘭總統澤連斯基暗示 早已不再堅持加入北約

澤倫斯基英國會歷史性演說 籲文明大國負起責任

相關新聞

朱立倫：考紀會兩周無法處理中常委換票賄選就送檢調

國民黨主席朱立倫今天在中常會強調，對於中常委選舉爭議不要拖下去，他已下定決心，考紀會若在兩周內還沒有具體的結果，就會把相...

酒駕重罰3月31日上路 累犯公布姓名、同乘連坐罰1.5萬

根據交通部道安會統計，去年酒駕死亡人數高達318人，不僅較前年增加29人，也是近四年來新高。為了嚇阻酒駕，立法院今年1月...

俄視我不友善 學者：小國外交 不該壁壘分明

俄羅斯將台灣列入不友善名單，政大國際事務學院院長連弘宜指出，俄羅斯擅長的領域是軍武、能源與原物料，除非台灣確保永遠不會需...

【重磅快評】我遭俄列不友善名單 蓋頭鰻蘇貞昌還自嗨

為了反制國際制裁，俄羅斯聯邦政府7日批准不友善國家及地區名單，台灣也名列其中，限制俄國民間與清單上的國家或地區打交道。不...

評／303全台大停電的原因是純粹缺電嗎？

3月3日上午9點7分發生的全台大停電事件，影響了549萬戶停電，歷經12小時完全復電。與2017年815停電事故與去年度的513與517事故相較，此次停電事故影響戶數雖低於815停電事故，但復電時間均較前三次事故為長。再者，此次事故乃是發生在3月，當日尖峰負載預估值3,100萬瓩，發生事故前負載更未達2,900萬瓩，遠低於前三次事故時均已達3,700萬瓩的夏日用電高峰之時。但其跳脫機組裝置容量卻為815停電事故的2.5倍、513事故的四倍。

朱立倫如何調整國民黨 賴清德：要給他一點時間

副總統賴清德今天中午接受「Yahoo TV」專訪，談到國民黨的路線，他說，要給國民黨主席朱立倫一點時間，希望國民黨調整能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。