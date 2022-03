【重磅快評】歐美「卸澤」 澤倫斯基已死心北約

烏國總統澤倫斯基接受美國媒體訪問時說,了解到北約不準備接受烏克蘭後,「很久前就對這問題冷靜下來了」。開戰前,澤氏才對德國總理強調入北約決心不變,此刻他說的「很久以前」是何時?他抱怨北約害怕有爭議的事,害怕與俄羅斯衝突;原來是因北約不出兵,烏國獨自抗俄,眼見山河破碎,人民死傷流離,他才冷靜放下。

澤氏還對美媒說,願在烏東分離領土問題上妥協,希望與俄國對話,討論分離區中希望作烏克蘭國民的人如何安身立命。這段訪談是澤氏近來最明確回應普亭條件的說法,也許讓他清醒的是英國與美國的「卸澤」。

訪談前幾個小時,他對英國下院視頻演講,慷慨激昂說「不惜一切為領土奮戰到最後一刻」,他引用邱吉爾二戰演說,換得英國人掌聲與熱淚,又用莎翁名句「To be or not to be, that is the question」,爭取英國重視烏克蘭存亡。

但借用英國名人的話並未打動首相強生,他只承諾繼續人道援助、軍事支持烏克蘭和制裁俄羅斯,就是不肯表態支持設置禁航區,阻擋俄國空軍來犯。北約拒設禁航區,避免捲入戰爭,強生也很怕被普亭暴打。先前五角大廈協調波蘭轉交米格戰機給烏國升空打怪,雙方互丟皮球幾天,就是怕被俄國視同宣戰信號。

澤倫斯基這十多天應該看清很多現實。開戰之初,美國搖旗吶喊力挺到底,媒體將他捧成東歐戰神,英勇不屈,但隨著普亭殺紅眼,放話「再抵抗就會亡國」,布林肯秘訪波蘭、烏西後,釋出「有流亡政府備案」,CNN的澤氏神話也出現變音,專文批評他「英雄主義正在闖越西方紅線」,質疑他正與西方的「謹慎至上」願望背離,莽撞觸碰三次大戰危機。

烏國人民的血讓歐美政客承受道德壓力,拒絕參戰前提下,只能加大經濟制裁,但殺敵一千,自傷已不止八百。美國的金融及貿易制裁,有如海嘯般,重創俄國後,正往歐美市場逆襲,激起巨浪勢必衝擊全球其他市場,更別說推升通膨,傷及基層民生。從原油、大宗物資、股市乃至生產鏈、糧食供應等蝴蝶效應,已可見山雨欲來,當初滋養烏國民粹的歐美政客,已面臨如何停損自保的關鍵時刻。

澤倫斯基付出一個國家的代價,看清無緣北約,他在美媒專訪除對普亭釋出妥協訊號,還點名拜登要為止戰作更多,「我們先遭殃,接下來就是你們」。他仍在兩邊喊價,但拜登與普亭誰會為烏克蘭讓步呢?