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朱立倫籲賄選中常委知所進退 常委說別讓主席含冤莫白

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫在中常會宣示，考紀會兩周內無法處理換票、賄選，就要把相關證據送檢調處理。有中常委會中表示，全力支持朱立倫的決策，他也建議，請競選過程中有疑慮的中常委自動請辭，「不能讓主席含冤莫白」。

據轉述，有中常委提及，這次的常委選舉，朱立倫強硬的宣示並立即執行，可以讓中常委的形象來做改變，證據確鑿確實要法辦，全力支持朱立倫的決策。他當下也表示，請競選過程中有疑慮的常委自動請辭，不能讓主席含冤莫白。

也有中常委表示，換票就是因為選舉方式，也就是限制連記法導致，因此他在會中建議，限制連記法必須要做調整。

朱立倫表示，國父孫中山當初創黨不是希望大家享有權力和利益而已，也不是讓大家在黨最辛苦的時候還讓黨受到傷害。現在還有2個星期的時間，希望有相關的證據，大家可以提供給考紀會，如果過程中有疑慮的還不知所進退的話，一定送交檢調。

朱立倫 中常委

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