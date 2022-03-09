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俄烏戰爭 蔡總統：團結、自助人助才能捍衛國家主權

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，團結、自助人助才能捍衛國家主權。本報系資料照
蔡英文總統表示，團結、自助人助才能捍衛國家主權。本報系資料照

民進黨中常會今天邀請政大俄羅斯研究所副教授魏百谷以「俄羅斯入侵烏克蘭之情勢分析」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統表示，這次俄國入侵烏克蘭事件，國人都有一個很深的體驗，就是自助人助是烏克蘭在面對俄羅斯侵略時最好的寫照，對於台灣而言，唯有團結一致才能面對困難，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

據轉述，魏百谷從俄國內部談起，提及西方制裁下的俄羅斯經濟現狀，以及烏俄後續可能發展，並且建議後續台灣可以提供的協助。魏百谷在報告中表示，國際援助烏克蘭的主要理由，是捍衛民主自由的價值，不讓專橫的威權國家予取予求。

魏百谷進一步說，烏克蘭人也展現團結、保家衛國的決心，除了捍衛國家主權，也是要確保烏國的民主體制，不被俄國破壞。因此，台灣不但要守護民主自由價值，更要持續深化民主，這是保障台灣安全的最重要的核心價值。

蔡總統表示，針對烏克蘭情勢，台灣除了參與國際社會對俄羅斯所做的經濟制裁外，也已經啟動對烏克蘭的人道救援行動。外交部透過賑災基金會開立的賑災烏克蘭專戶，累積捐款已經突破4億元，募集物資也透過管道轉運烏克蘭相關單位使用，顯示台灣對於烏克蘭的高度支持與民主自由的守護。

蔡總統指出，最近台灣也迎來了很多好朋友，包括美國拜登總統派遣來的跨黨派資深代表團，以及前國務卿龐培歐接連來到台灣訪問。美國用實際行動，來體現對民主台灣「堅若磐石」的支持；同時，全球的民主夥伴也紛紛發聲力挺，台灣會和烏克蘭站在一起，與民主自由的力量站在一起。

蔡總統說，政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓國內的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定，降低非理性因素的影響，維繫總體經濟穩健。

此外，今天會中也通過核定2022年縣市長暨直轄市議員初選民調執行單位，共計有12家民調公司。

烏克蘭 俄羅斯

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