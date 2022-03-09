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政府開放無居留證外籍配偶來台團聚 迄今1509人

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／移民署提供
圖／移民署提供

因應國人配偶返台團聚需求，中央流行疫情指揮中心去年9月13日，開放未持有居留證的國人外籍配偶（含陸港澳）入境團聚。內政部統計，至今已許可大陸配偶團聚入境1124人，港澳配偶385人，合計1509人。

指揮中心去年9月開放，若國人在國外與配偶完成結婚登記，可持憑相關結婚證明文件及無犯罪紀錄證明向我國駐外館處申請停留簽證入境，入境後向戶政事務所完成婚姻登記，再持憑戶籍謄本等文件，向外交部辦理居留簽證；陸港澳人士向內政部移民署辦理入境許可。

內政部表示，自去年9月13日迄今，移民署已許可大陸配偶團聚入境1124人，港澳配偶385人（含未成年子女），合計1509人。另與國人論及婚嫁的伴侶，有來台結婚需求者，也已專案協處79人，無論在國內外完成結婚登記的外籍配偶，或已論及婚嫁的伴侶，政府理解國人團聚需求，疫情期間均予特別衡量，提供必要的協處。

內政部表示，處理個案中，有國人與香港女友在澳洲打工遊學認識，已交往7年論及婚嫁，因疫情分隔兩地，經專案協處，終能來台團聚結婚，感受到政府兼顧人道與防疫之用心，也對政府表示感謝。

結婚 內政部 移民署

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