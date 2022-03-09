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黃心華、簡黃譽對國民黨喊話：幕僚世代加權不得低於50%

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
新北市新店區議員擬參選人黃心華、新北市三峽區議員擬參選人簡皇譽到黨中央前發表公開信，希望初選機制能夠公平，剛選上中常委的立委洪孟楷給支持。記者劉宛琳／攝影
新北市新店區議員擬參選人黃心華、新北市三峽區議員擬參選人簡皇譽到黨中央前發表公開信，希望初選機制能夠公平，剛選上中常委的立委洪孟楷給支持。記者劉宛琳／攝影

國民黨議員青年加權100%爭議持續延燒，40歲以上的幕僚世代、新北市新店區議員擬參選人黃心華，以及新北市三峽區議員擬參選人簡皇譽趁國民黨舉行中常會之際，前來黨中央前廣場發表公開信，盼黨中央能重新擬定公平機制，並表示「脫黨參選」不在他們目前的考量中。

兩人今天特地準備百合花，送給前來開中常會的國民黨新舊任中常委，希望國民黨能夠「百年好合」，新舊可以同舟共濟。剛黨選中常委的立委洪孟楷接下花以後，也對兩人表達鼓勵和支持，他說，自己也是幕僚世代出身，幕僚們過去為黨的貢獻不可以被磨滅，希望大家可以一起努力。

黃心華、簡皇譽在公開信中提出兩點訴求，第一， 對於曾經為黨服務、為黨宣揚理念、揭弊監督民進黨政府的人，經舉證後，初選民調應享有加權，且不低於50% 。第二、，初選民調的加權所有加權的總上限，應該訂在100%，不可浮濫超過，否則會扭曲事實，也失去了民調的本意。

黃心華、黃子哲、簡皇譽、詹為元給黨的公開信：

老幹新枝嫩芽，彼此同舟共濟，未來才能人才濟濟。過去的我們不曾棄舟，即使在國民黨最艱苦的低潮期。我們在各自崗位上為黨竭盡心力，詎料如今年齡高低，卻成為初選能否提名的最大關鍵。當過去的資歷成為負擔，真是情何以堪。

我們支持給予青年加權，但是為了讓提名辦法更加完備，我們建議以下的原則，也應該被兼顧：

一、 對於曾經「為黨服務」、「為黨宣揚理念」、「揭弊監督民進黨政府」的人，經舉證後，初選民調應享有加權，且不低於50% 。

二、 初選民調的加權條件可以「很多元」，但是所有加權的總上限，應該訂在100%，不可浮濫超過，否則會扭曲事實，也失去了民調的本意。

「百年政黨，和衷共濟 」 老幹 、 新枝 、 嫩芽缺一不可，多元攬才而不偏廢，這才是本黨的長久發展之計。

共同聯名人：黃心華、黃子哲、簡皇譽、詹為元

中華民國111 年3月9日

2022大選

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