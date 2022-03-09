印度男因旅館群聚召回採檢確診 任職餐廳4人篩檢中

國內今日新增3例本土個案，分別為台南2例、高雄1例。而今日有74例境外移入，有1例為印度籍40多歲男性，為居隔陰性後出關，但因旅館群聚事件召回採檢確診，相關匡列採檢仍進行中。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本土3例個案皆與宗教旅遊團相關，全案累計20人確診。另外台南2例個案（案21083、案21084）都是已確診案20974進行復健的醫院藥事人員。

已知3月7日這兩名醫護都因擴大採檢，發現快篩陽性、PCR篩檢也是陽性，都是在3月7日有喉嚨痛、流鼻水症狀，且確診Ct值介於17.8至18.4之間，匡列其餘308位員工、124位病患，目前採檢陰性。

另外高雄確診案21082為一名小學生，是過去確診者案20939的妹妹，已知3月5日居家隔離採檢陰性，3月7日發病自行採檢陽性，Ct值14.1。

最後一位境外移入個案（案21061）為印度籍40幾歲男性，2月10日入境時選擇「十四加零」方案，直到2月24日解除隔離為採檢陰性，後來3月4日國內公布某商旅有群聚感染發生，該案為同樓層房客因而召回採檢，發現PCR確診陽性Ｃt值27，暫列境外移入個案，目前期任職的餐廳中，有其他4名員工及老闆已進行匡列採檢，待結果出爐。

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