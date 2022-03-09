快訊

第26輪疫苗預約率僅3% 指揮中心再加碼接種可領500元族群

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

印度男因旅館群聚召回採檢確診 任職餐廳4人篩檢中

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

國內今日新增3例本土個案，分別為台南2例、高雄1例。而今日有74例境外移入，有1例為印度籍40多歲男性，為居隔陰性後出關，但因旅館群聚事件召回採檢確診，相關匡列採檢仍進行中。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本土3例個案皆與宗教旅遊團相關，全案累計20人確診。另外台南2例個案（案21083、案21084）都是已確診案20974進行復健的醫院藥事人員。

已知3月7日這兩名醫護都因擴大採檢，發現快篩陽性、PCR篩檢也是陽性，都是在3月7日有喉嚨痛、流鼻水症狀，且確診Ct值介於17.8至18.4之間，匡列其餘308位員工、124位病患，目前採檢陰性。

另外高雄確診案21082為一名小學生，是過去確診者案20939的妹妹，已知3月5日居家隔離採檢陰性，3月7日發病自行採檢陽性，Ct值14.1。

最後一位境外移入個案（案21061）為印度籍40幾歲男性，2月10日入境時選擇「十四加零」方案，直到2月24日解除隔離為採檢陰性，後來3月4日國內公布某商旅有群聚感染發生，該案為同樓層房客因而召回採檢，發現PCR確診陽性Ｃt值27，暫列境外移入個案，目前期任職的餐廳中，有其他4名員工及老闆已進行匡列採檢，待結果出爐。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新營某醫院400多人PCR全陰 二採若仍陰下周一恢復門診

本土確診增3例皆為宮廟旅遊團 境外移入74例

印度神童新預言再拋震撼彈 曝股市爆破3關鍵時間

民調：印度相信男女平權 但妻子應順從丈夫

相關新聞

本土確診增3例皆為宮廟旅遊團 境外移入74例

國內新增77例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案，74例境外移入，有54例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死...

國內疫情平穩何時解封？ 專家：已不完全是純醫療考量

隨著邊境開放商務人士入境，大家關心何時宣布解封？防疫專家表示，世界各國面對解封，沒有一套標準，台灣解封須從政治、經濟、醫...

直播／今本土+3皆與宮廟旅遊團相關 境外移入+74、無死亡個案

國內知名藝人大S與韓籍藝人具俊曄結跨國登記結婚，並表示今日將搭機返台，其一舉一動都備受關注。同時今日國內上午十時開放第2...

台南疫情傳院內感染 醫院召回醫護人員今暫停門診

台南鹽水家族群聚擴散，今天再傳新營某醫院2名醫護人員確診，據知，院方昨晚已緊急召回所有醫護人員進行PCR，院方今起暫停門...

印度男因旅館群聚召回採檢確診 任職餐廳4人篩檢中

國內今日新增3例本土個案，分別為台南2例、高雄1例。而今日有74例境外移入，有1例為印度籍40多歲男性，為居隔陰性後出關...

宗教團增2例醫護染疫 疑發生院內感染門診暫停至3月13日

國內今日新增3例本土個案，其中2例為台南醫院工作的藥事人員，為案21083、案21084。中央疫情指揮中心醫療應變組副組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。