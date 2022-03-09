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朱立倫：考紀會兩周無法處理中常委換票賄選就送檢調
國民黨主席朱立倫今天在中常會強調，對於中常委選舉爭議不要拖下去，他已下定決心，考紀會若在兩周內還沒有具體的結果，就會把相關事證送給檢調單位，用司法來處理相關法令事證，還清白參選的中常委一個基本的公道。
朱立倫表示，這次常會選舉有很多清清白白、認真參選的中常委，也有許多風風雨雨、各種傳言的中常委，因此國民黨提出，未來中常委選舉制度採分區制、中常會具有公職或民代身分者至少過半，以及適當降低中常委席次等三個方向來推動，擬定修正後，將送交全代會通過，做為未來中常會的改革依據。
朱立倫說，根據媒體報導跟社會傳言的各種情況，考紀會將會積極辦理，也歡迎黨員同志和黨代表，再繼續提供相關證據，辦理沒有上限，沒有時間限制，只要有確定就開除黨籍、取消當選資格。
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