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財產申報／蘇貞昌借女兒800萬 賴清德換房背1600萬房貸

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天公布最新廉政專刊，包括副總統賴清德(右)與行政院長蘇貞昌(左)。本報系資料照
監察院今天公布最新廉政專刊，包括副總統賴清德(右)與行政院長蘇貞昌(左)。本報系資料照

監察院今發布最新一期廉政專刊，副總統賴清德夫婦換房，新增1681萬餘元的房貸；行政院長蘇貞昌則新增兩筆債權，借貸800萬元給女兒。

賴清德申報日期為去年12月20日，共同申報有存款152萬餘元，累積已繳的儲蓄險保險費折合2519萬餘元；不動產部分，原位於台南市中西區的土地與建物皆出售，另在去年三月買進位於台南市安平區的土地與建物，由於換房，本期申報也新增了1681萬餘元的房貸。

申報資料顯示，賴清德原先位於台南市中西區保安段的土地與建物，已在去年1月8日出售，變動時之價額土地為1155萬元、建物為30萬元。而去年新買的安平區土地與建物，取得價額分別為土地2442萬元、建物838萬元。

行政院長蘇貞昌夫婦最新財產申報，合計存款有1544萬餘元，6筆儲蓄險，累積已繳保險費折合1121萬餘元，共有9筆土地、4筆建物，其中5筆土地、3筆建物已信託。

蘇貞昌本次申報新增了兩項債權，各為借貸400萬元給居住新北市樹林區的「蘇○純」，合計800萬元，推斷借貸對象應為蘇貞昌女兒蘇巧純。

蘇貞昌 台南 賴清德

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