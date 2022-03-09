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府前鳴放19響禮砲 蔡總統歡迎友邦貝里斯總理訪台

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統上午主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」活動 ，在總統府前鳴放19響禮砲歡迎貝里斯總理。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統上午主持「軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷」活動 ，在總統府前鳴放19響禮砲歡迎貝里斯總理。記者蘇健忠／攝影

我國友邦貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷訪台，蔡英文總統今天上午在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎。儀式鳴放19響禮砲，隨後演奏國歌，蔡總統及布里仙紐也在現場檢閱儀隊，隨後蔡總統致詞時表示，今年10月，中華民國與貝里斯建交將滿33周年，過去幾年來，兩國在各領域合作非常密切，期待這次布里先鈕來訪，對於兩國關切的議題交換意見，深化合作關係，持續提升邦誼。

布里仙紐致詞時表示，貝里斯和台灣是朋友也是夥伴，雙邊關係在過去33年持續成長茁壯，貝里斯透過與台灣邦誼，受益良多，尤其是透過兩國之間共同的價值，諸如民主自由人權及法治等。貝里斯與台灣也相信，兩國可以透過多邊體系克服全球挑戰，與全球一起因應許多挑戰，並與全球進行更多合作。

布理先紐也說，「我們也堅定相信全球和平及全球所有人的權利，包括對自己命運決定的權利，互不干預各國內政的權利及各國領土完整的權利等，現在貝里斯與台灣必須攜手與許多國家合作，確保我們的價值未來能受到尊重。」

軍禮儀式結束後，蔡總統將在府內頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」，表彰其對深化兩國邦誼之卓著貢獻，並於總統府設國宴款待。

布里仙紐這次率閣員訪台，另包括婦幼特使、總理夫人羅莎娜（Rossana Briceño）、外交、外貿暨移民部長柯特尼（Eamon Courtenay）、教育、文化暨科技部長馮賽卡（Francis Fonseca）、農業、糧食安全暨企業部長麥伊（Jose Mai）、內閣秘書長萊斯利（Stuart Leslie）及投資暨貿易大使布海梅（Jaime Briceño）等多位重要閣員。

貝里斯 總統府 國歌

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