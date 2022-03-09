力拚民進黨議員席位過半 湧言會北高連線岡山掃街

高雄市議員第三選區包含岡山、橋頭等六區，應選五席，現任藍綠營各占3、2席，綠營搶攻第三席，同黨3人有意參選，其中民進黨湧言會今天上午「北高連線」，由台北市議員擬參選人趙怡翔、康家瑋等4人南下，與高雄岡山、燕巢等區擬參選人林志誠及前鎮、小港擬參選人黃雍琇共同站台造勢，力拚民進黨議員席位過半。

民進黨湧言會今年地方議員選舉共推出23位戰將，其中林志誠2018年曾參與民進黨左楠議員選區初選落敗，曾任民進黨高雄市黨部執行長，現為立委趙天麟服務處執行長，本次再接再厲參選岡山、燕巢選區。林志誠表示，青年參政不僅是口號，更是他與黃雍琇2人的從政初衷與必達使命，雖然這次選戰對年輕新人來說非常艱困，但只要團結一致，相信一定能夠打出漂亮選戰。

湧言會下屆投入台北市議員初選的「台北好政連線」擬參選人「口譯哥」趙怡翔、康家瑋、林延鳳與顏若芳，今天上午特別趕赴高雄，早上8點半與「高雄正能量」擬參選人林志誠、黃雍琇合體造勢，從岡山站沿著台一線、壽天宮穿梭進入老街區再到商業區，6人共同喊出「青年參政、北高雙贏」口號，希望相互拉抬拚出高人氣，一同打贏初選，進軍議會。

民進黨內預計4月6日起，舉行六都市議員初選電話民調順序抽籤，11日啟動初選民調，高雄新潮流（菊系）立委包含邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆5位，昨天上午也為邱志偉重要幕僚「最資深新人」陳慶鴻拉抬聲勢。