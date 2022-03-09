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柯文哲布局插旗新北 綠議員批：吃碗內看碗外

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲布局新北市，民進黨台北市議員簡舒培(右)、李建昌(左)和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，針對柯文哲插旗新北市，批評柯無心市政、吃碗內看碗外。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲布局新北市，民進黨台北市議員簡舒培(右)、李建昌(左)和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，針對柯文哲插旗新北市，批評柯無心市政、吃碗內看碗外。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲本月7日與民眾黨立委蔡壁如以及民眾黨新北市議員參選人，成立聯合競選服務處，將從新北進行他競選總統布局的第一步。民進黨台北市議員簡舒培、李建昌和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，針對柯文哲插旗新北市，批評柯無心市政、吃碗內看碗外。

簡舒培指出，柯文哲施政滿意度墊底，且台北市人口流失情況嚴重，和新北市相比，有如此巨大的對比，柯文哲竟還無心市政，跑到新北插旗。

另外，簡舒培說，捷運南、北環段共有7個標案，南環2案、北環5案，原本去年7月要全部招標完成，現在應該要開工，但現在只有新北機廠決標，3月3日動工，但是其他6個標案全部流標，且可能在柯的任內都標不出去，原因在於市長無心，沒有即時修正標案內容，連雙北重大交通建設的發包都做不好，還敢去插旗新北。

顏蔚慈說，希望柯文哲不要把新北市民當成選舉的提款機，以北環段而言，沿途經過了新莊、五股、三重、蘆洲、士林，都是雙北人口相當稠密之處，沿線有將近110多萬人，對整個區域發展，改善交通問題而言，相當重要。柯文哲卻只來插旗，沒有履行建設承諾，柯文哲來新北，心中只有選舉。

李建昌批評柯文哲沒有黨政分際，3月3日捷運機廠動工，還讓自家議員參選人出席典禮，這在陳水扁、馬英九、郝龍斌時，不可能這樣，都是現任市議員受邀，沒有參選人去參與動工，柯文哲是在挑戰黨政分際，是很要不得的行為。

台北市長柯文哲布局新北市，民進黨台北市議員簡舒培(右)、李建昌(左)和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，針對柯文哲插旗新北市，批評柯無心市政、吃碗內看碗外。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲布局新北市，民進黨台北市議員簡舒培(右)、李建昌(左)和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，針對柯文哲插旗新北市，批評柯無心市政、吃碗內看碗外。記者楊正海／攝影

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