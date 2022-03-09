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曹興誠稱兒子會回來剿共 綠委：這就是國家意識

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
聯電榮譽董事長曹興誠。本報系資料照
聯電榮譽董事長曹興誠。本報系資料照

俄烏戰爭爆發，台海安全再次浮上檯面，聯電榮譽董事長曹興誠日前表示兩個兒子都是中華民國籍，「台灣有事，他們都會回來剿共」。民進黨立委陳亭妃指出，曹興誠也站出來，這就是國家意識，反觀到底誰在唱衰台灣，這些人真的要不得，更讓人民難以接受。

曹興誠昨表示「我兩個兒子都是中華民國籍，一個已經服完兵役，一個今年美國大學畢業，暑假會回來服兵役。台灣有事，他們都會回來剿共」。

陳亭妃說，大家看到俄烏戰爭，都很清楚，國家的意識是愈來愈強，烏克蘭的國家意識，讓俄羅斯評估戰事的時間，一直往後延，現在曹興誠也站出來說，他的兒子一定會從美國回來為台灣付出自己的力量，相信這就是國家意識。反觀到底誰在唱衰台灣，是誰一直有失敗主義？這些人真的是要不得，如果是政黨的話，那更是讓人民難以接受。

陳亭妃說，從整個國防制度當中，讓大家能夠將平常的訓練、急救，納入到生活範圍當中，就是全民國防，應該開始著手。尤其看到戰爭，其實大家心裡都非常不捨，應該更未雨綢繆。

針對俄羅斯聯邦政府官網上，將台灣列入不友善國家，但後面註記是中國一部分，是否對台灣造成影響？陳亭妃表示，毫無影響，俄羅斯一開始就是把台灣當成一個國家，可能是有人提出了不一樣的意見後，趕快在後面備註，台灣是國家，已經深入到每一個國家的心裡面了。

俄烏戰爭 曹興誠 陳亭妃

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