快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

蔡其昌說中巿長勝選考量林第一 林佳龍：綠立委都可

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
林佳龍今早出席馬偕來台150周年紀念郵票發行記者會。圖/林佳龍台中市辦公室提供
林佳龍今早出席馬偕來台150周年紀念郵票發行記者會。圖/林佳龍台中市辦公室提供

誰來選台中巿長？立法院副院長蔡其昌今天上午接受周玉蔻主持的廣播節目專訪時，說目前民調結果民進黨是前市長林佳龍第一名」，對此，交通部前部長林佳龍上午也回應，台中市民進黨有許多在地經營立委，「都可以一併加以評估」，至於誰來選台中市長，均未鬆口。

周玉蔻主持的廣播節目開場問到六都市長選舉，並指蔡其昌參選年底台中市長已成定局。對此，蔡其昌語帶保留，更爆出，目前台中市長民調結果，前巿長林佳龍位居第一，民進黨要勝選承擔，第一考慮人選是林佳龍，尚未論及他來參選。

今早林佳龍在台灣基督長老教會淡水教會出席馬偕來台150周年紀念郵票發行記者會時受訪，他回應說，六都人選包括台中都是以開放的態度來評估所有可能的市長候選人，對台中市而言，民進黨有多位在地經營許久的民意代表，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、莊競程，都是相當具備條件並各有特色，都可以一併加以評估。

林佳龍 台中市 民進黨

延伸閱讀

陳建仁戰北市？ 蔡其昌：入黨就是讓蔡總統多一張王牌

辭副院長選台中？ 蔡其昌：應該是林佳龍第一順位承擔

盧秀燕連任民調出爐 何欣純：還會面臨更多檢驗

蘇揆引孫中山詩賀婦女節 蔡其昌遭誤認作者官員偷笑

相關新聞

酒駕重罰3月31日上路 累犯公布姓名、同乘連坐罰1.5萬

根據交通部道安會統計，去年酒駕死亡人數高達318人，不僅較前年增加29人，也是近四年來新高。為了嚇阻酒駕，立法院今年1月...

俄視我不友善 學者：小國外交 不該壁壘分明

俄羅斯將台灣列入不友善名單，政大國際事務學院院長連弘宜指出，俄羅斯擅長的領域是軍武、能源與原物料，除非台灣確保永遠不會需...

【重磅快評】我遭俄列不友善名單 蓋頭鰻蘇貞昌還自嗨

為了反制國際制裁，俄羅斯聯邦政府7日批准不友善國家及地區名單，台灣也名列其中，限制俄國民間與清單上的國家或地區打交道。不...

「黨意、民意落差大」 侯友宜盼國民黨更大改變

國民黨中常委選舉「賄聲賄影」，新北市長侯友宜說，國民黨很多的想法，黨意跟民意落差大，民意很期待國民黨改變，國民黨經常錯失...

曹興誠：兩兒子都中華民國籍 台灣有事回來剿共

聯電榮譽董事長曹興誠日前發文認為，期盼美國派兵協防台灣很丟臉，引來「兒子是美國籍」質疑；對此，曹興誠回應說，兩個兒子都是...

力拚民進黨議員席位過半 湧言會北高連線岡山掃街

高雄市議員第三選區包含岡山、橋頭等六區，應選五席，現任藍綠營各占3、2席，綠營搶攻第三席，同黨3人有意參選，其中民進黨湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。