蔡其昌說中巿長勝選考量林第一 林佳龍：綠立委都可
誰來選台中巿長？立法院副院長蔡其昌今天上午接受周玉蔻主持的廣播節目專訪時，說目前民調結果民進黨是前市長林佳龍第一名」，對此，交通部前部長林佳龍上午也回應，台中市民進黨有許多在地經營立委，「都可以一併加以評估」，至於誰來選台中市長，均未鬆口。
周玉蔻主持的廣播節目開場問到六都市長選舉，並指蔡其昌參選年底台中市長已成定局。對此，蔡其昌語帶保留，更爆出，目前台中市長民調結果，前巿長林佳龍位居第一，民進黨要勝選承擔，第一考慮人選是林佳龍，尚未論及他來參選。
今早林佳龍在台灣基督長老教會淡水教會出席馬偕來台150周年紀念郵票發行記者會時受訪，他回應說，六都人選包括台中都是以開放的態度來評估所有可能的市長候選人，對台中市而言，民進黨有多位在地經營許久的民意代表，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、莊競程，都是相當具備條件並各有特色，都可以一併加以評估。
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