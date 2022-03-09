財產申報／蔡總統繼承增7筆雙北土地 存款年增280萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，蔡英文總統存款新台幣5564萬餘元，較去年申報增加約280萬元；委託律師管理的2020總統大選補助款，截至去年11月1日，帳戶餘額1億1102萬餘元。土地建物部分，則較去年多申報了7筆土地與1筆建物，皆位於雙北地區。

監察院今天公布第182期廉政專刊，包括蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人的財產申報。蔡總統財產申報日為2021年11月1日，申報內容和去年最大不同在於，除了2筆在2019年即繼承的土地外，本期新增申報了7筆土地，地段分別為台北市中山區2筆、文山區2筆、士林區1筆與新北市板橋區2筆；另新增申報了1筆位於台北市中山區的建物。新增的7筆土地與建物，登記原因皆載明是繼承而來。

蔡總統也信託4筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；建物部分有2筆信託，分別位在台北市大安區、新北市永和區，與去年申報相同。

存款部分，蔡總統申報5564萬9898元，較上次申報時的5284萬7068元，增加約280萬元。蔡總統在備註欄中，載明委託律師在彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至去年11月1日，帳戶餘額1億1102萬餘元。

有價證券部分，總價額413萬6370元，是持有中正企業股份有限公司的股票41萬3637股。另以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。另外，蔡總統還擁有「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」2本書的著作權，價額無法估計，也與上次申報時相同。