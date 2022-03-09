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「此刻我們都是烏克蘭人」掀兵役話題 林飛帆好感度降17.9％

DailyView網路溫度計 / 文/朱涵瑜
image source:FB/林飛帆

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烏俄戰火持續，國際制裁聲浪起，近日國內也有不少政治人物替烏克蘭發聲。除了立委林昶佐之外，民進黨副秘書長林飛帆的一句「此刻我們都是烏克蘭人」，使得他個人聲量、討論度瞬間飆升。接著，日前出席在台烏克蘭人於自由廣場舉辦的活動，林飛帆把當日的活動照片、文章放上臉書，除了有網友留言鼓勵之外，也意外引來大批網友湧入問兵役問題，讓林飛帆的網路聲量再衝一波，近兩次熱議高峰點，皆與烏俄戰爭有關。

「此刻我們都是烏克蘭人」  林飛帆出席活動挺烏國 網路聲量飆高峰！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/02/23-2022/03/06）統計調查，自從烏俄開戰以後，林飛帆的網路聲量出現兩波高峰，包括2月26日，高喊「此刻我們都是烏克蘭人」，讓林飛帆當日討論度竄升至4,483筆。戰爭話題，再加上號稱台灣史上最硬教召登場，因此，開始有網友討論林飛帆的兵役問題。接著林飛帆3月6出席烏克蘭人在自由廣場舉辦的活動，林飛帆現身力挺聲援，但同一時間也有許多網友灌爆他的臉書表示「別蹭烏克蘭聲量」、「好手好腳別當替代役」等，藝人謝和弦也出現在留言串中，酸問「講的都很有道理，但是兵要不要重當一下」。

謝和弦酸問「兵要不要重當」 林飛帆：我這年紀服替代役的人非常多

對於外界的疑慮，林飛帆受訪時回應「像我這個年紀服替代兵役的人非常非常多，我也知道有非常多的朋友，在戰時希望保衛台灣，大家不會有絲毫的猶豫，我也是一樣的立場。至於有一些朋友說是不是要點名去烏克蘭，其實我們沒有必要現在去做這些討論，跟這種政治性的攻防。」一來一往回應，讓林飛帆的兵役問題在這場烏俄戰火之下，格外引發關注。林飛帆在3月6日創下近期網路聲量最高峰，共達4,974筆。

林飛帆網路討論聲量趨勢
image source:KEYPO大數據關鍵引擎

挺烏引發當兵議題疑慮加分？ 林飛帆網路好感度下降17.9%

林飛帆在討論烏俄議題上，是加分還是扣分？進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/02/11-2022/03/06）分析，從俄羅斯入侵烏克蘭時間開始觀察，可以發現林飛帆說出「此刻我們都是烏克蘭人」以及兵役問題等事件，雖然獲得高聲量，但與前一期相比，好感度似乎受到影響，網路好感度比值從0.56下滑到0.46，下降17.9%。

林飛帆談論烏俄戰前後網路好感度變化

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

林飛帆網路熱門關鍵字 「當兵、政客、閃兵」上榜

因為兵役、替代役問題，林飛帆在網路熱門關鍵字上，最熱議的除了「烏克蘭」議題之外，「當兵」、「林九萬」、「政客」、「閃兵」等字詞都上榜。顯見，林飛帆掀起的議題，個人兵役問題網友同樣也很關注。

林飛帆網路熱門關鍵字

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月22日至2022年03月06日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林飛帆』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「網路正負評比」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註4 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。





 

 


林飛帆 烏克蘭

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