「此刻我們都是烏克蘭人」掀兵役話題 林飛帆好感度降17.9％

烏俄戰火持續，國際制裁聲浪起，近日國內也有不少政治人物替烏克蘭發聲。除了立委林昶佐之外，民進黨副秘書長林飛帆的一句「此刻我們都是烏克蘭人」，使得他個人聲量、討論度瞬間飆升。接著，日前出席在台烏克蘭人於自由廣場舉辦的活動，林飛帆把當日的活動照片、文章放上臉書，除了有網友留言鼓勵之外，也意外引來大批網友湧入問兵役問題，讓林飛帆的網路聲量再衝一波，近兩次熱議高峰點，皆與烏俄戰爭有關。

「此刻我們都是烏克蘭人」 林飛帆出席活動挺烏國 網路聲量飆高峰！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/02/23-2022/03/06）統計調查，自從烏俄開戰以後，林飛帆的網路聲量出現兩波高峰，包括2月26日，高喊「此刻我們都是烏克蘭人」，讓林飛帆當日討論度竄升至4,483筆。戰爭話題，再加上號稱台灣史上最硬教召登場，因此，開始有網友討論林飛帆的兵役問題。接著林飛帆3月6出席烏克蘭人在自由廣場舉辦的活動，林飛帆現身力挺聲援，但同一時間也有許多網友灌爆他的臉書表示「別蹭烏克蘭聲量」、「好手好腳別當替代役」等，藝人謝和弦也出現在留言串中，酸問「講的都很有道理，但是兵要不要重當一下」。

謝和弦酸問「兵要不要重當」 林飛帆：我這年紀服替代役的人非常多

對於外界的疑慮，林飛帆受訪時回應「像我這個年紀服替代兵役的人非常非常多，我也知道有非常多的朋友，在戰時希望保衛台灣，大家不會有絲毫的猶豫，我也是一樣的立場。至於有一些朋友說是不是要點名去烏克蘭，其實我們沒有必要現在去做這些討論，跟這種政治性的攻防。」一來一往回應，讓林飛帆的兵役問題在這場烏俄戰火之下，格外引發關注。林飛帆在3月6日創下近期網路聲量最高峰，共達4,974筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

挺烏引發當兵議題疑慮加分？ 林飛帆網路好感度下降17.9%

林飛帆在討論烏俄議題上，是加分還是扣分？進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2022/02/11-2022/03/06）分析，從俄羅斯入侵烏克蘭時間開始觀察，可以發現林飛帆說出「此刻我們都是烏克蘭人」以及兵役問題等事件，雖然獲得高聲量，但與前一期相比，好感度似乎受到影響，網路好感度比值從0.56下滑到0.46，下降17.9%。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



林飛帆網路熱門關鍵字 「當兵、政客、閃兵」上榜



因為兵役、替代役問題，林飛帆在網路熱門關鍵字上，最熱議的除了「烏克蘭」議題之外，「當兵」、「林九萬」、「政客」、「閃兵」等字詞都上榜。顯見，林飛帆掀起的議題，個人兵役問題網友同樣也很關注。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月22日至2022年03月06日。















