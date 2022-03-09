酒駕重罰3月31日上路 累犯公布姓名、同乘連坐罰1.5萬

根據交通部道安會統計，去年酒駕死亡人數高達318人，不僅較前年增加29人，也是近四年來新高。為了嚇阻酒駕，立法院今年1月三讀修正刑法、道交條例等，加重酒駕處罰規定。

交通部表示，已在研修配套子法，本次修法特別加重酒駕罰則，包括初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、落實各縣市酒後代駕機制等。將陳報政院核定3月31日執行。

修正後的道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處6千元以上至1萬5千元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，不在此限。

酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行5年延長為10年，只要10年內第二次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。條文規定，汽機車駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照兩年，若肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

修正條文並規定，因應共享汽機車愈來愈興盛，新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰二分之一。另外，限制對酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），提高為6萬元以上、12萬元以下罰鍰，以及申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。

對於酒駕肇事者無論初犯或再犯，現行條文都未併科罰金。修正後刑法規定，酒駕未肇事刑責者，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；酒駕肇事致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；再犯年限也從原本5年增加為10年，再犯肇事者致人於死，增訂得併科300萬元以下罰金；致重傷者得併科200萬元以下罰金。