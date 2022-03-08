女力之夜 蔡英文：盼有天不再出現「女性總統」這名詞

蔡英文總統今晚參加外交部舉辦的「女力之夜」外交酒會，現場邀請多位女性駐台使節出席。蔡總統以英文致詞，她表示，台灣在推動性別平等和婦女賦權，一直站在最前線，也持續與理念相近的國家和國際組織尋求更多互動，促進婦女賦權。她期盼大家的成就與發聲能激勵更多女性參與公共事務，為打造一個永續公平的社會而努力。她也說，身為總統，她有責任在國內外推動婦女賦權，非常期待有一天不再出現「女性總統」這個名詞。

今天包括帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、美國眾議員珍妮佛威克絲頓（Jennifer Wexton）和黛比勒斯科（Debbie Lesko）都透過預錄影片越洋致意，現場包括婦女權益促進發展基金會董事長陳時中、行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、勞動部長許銘春、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹及聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）都出席活動。

蔡總統致詞時，首先針對澳大利亞昆士蘭州東南部近日遭暴雨強襲事件，向這次水災中失去摯愛的澳洲人民表達哀悼之意，希望受災民眾早日恢復正常生活，且台灣也準備好隨時提供協助。

蔡總統說，今天很高興能和這麼多傑出女性共聚一堂，除了感謝外交部舉辦慶祝「國際婦女節」活動，也要感謝婦女權益促進發展基金會和外交部共同舉辦今年的「台灣性別平等周」。

蔡總統指出，未來一周的活動將聚焦於女性和氣候行動，呼應「聯合國婦女地位委員會」第66屆大會的主題，這些活動也將表彰台灣和全球女性的非凡成就與貢獻，她要藉此機會感謝今晚與會及台灣各地的女性，為改善台灣與世界所做的一切努力。

蔡總統表示，身為總統，她有責任在國內外推動婦女賦權，非常期待有一天不再出現「女性總統」這個名詞。她也可以很自豪地說，台灣一直站在最前線，帶頭推動性別平等和婦女賦權，並已有大幅進展。依據行政院最近發布的「2022年性別圖像」，台灣的性別平等表現，在163個國家中位居第6名，亞洲名列第1；另外，我國立法委員有42%為女性，高於多數國家。

蔡總統認為，在台灣，促進性別平等的關鍵在於與時俱進的政策，其中2011年頒布的「性別平等政策綱領」有助推動各部門工作進展。此外，政府也即將完成法規和政策全面盤點工作，進一步與人權和性平的國際標準接軌。

蔡總統指出，台灣也持續與理念相近的國家和國際組織尋求更多互動，以促進婦女賦權。台灣已加入印太夥伴與婦女經濟賦權有關的創新區域倡議；我國的民間組織也積極參與「聯合國婦女地位委員會」的非政府組織周邊論壇。

蔡總統表示，憑著創意和韌性，女性可以成為推動變革的強大力量。唯有女性的參與，才能找到因應氣候變遷、實現氣候正義並確保永續發展的解法方案。相信在民間和政府的共同努力下，將朝著目標向前邁進。