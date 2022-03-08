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侯友宜、蔣萬安、江啟臣批中常委選舉 國民黨表達重視

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨中常委選舉換票、賄選爭議持續延燒，新北市長侯友宜（右起）、國民黨立委蔣萬安、江啟臣今天不約而同批評，也讓黨中央感受到壓力。圖／聯合報系資料照片合成
國民黨中常委選舉換票、賄選爭議持續延燒，新北市長侯友宜（右起）、國民黨立委蔣萬安、江啟臣今天不約而同批評，也讓黨中央感受到壓力。圖／聯合報系資料照片合成

國民黨中常委選舉換票、賄選爭議持續延燒，新北市長侯友宜、國民黨立委蔣萬安、江啟臣今天不約而同提出批評，也讓黨中央感受到壓力。黨中央晚間回應，非常重視、也很感謝黨內同志提出的懇切建言，「與民意更靠近、為民發聲是我們不變的目標」。

國民黨表示，針對這次選舉相關檢舉案件，考紀會將依程序積極主動查辦，若屬實就取消當選資格。

國民黨強調，加速改革是黨內最大共識，國民黨不會停下改革的腳步，期盼大家共同努力。

國民黨重申，黨主席朱立倫在這次中常委選舉後立即邀集會議，決議由秘書長黃健庭召開中常委選制改革小組，對於未來中常委選舉制度採分區制、中常會具有公職或民代身分者需至少要過半，以及適當降低中常委席次等三項具體的改革方向來推動。

國民黨 中常委

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