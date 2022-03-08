【重磅快評】我遭俄列不友善名單 蓋頭鰻蘇貞昌還自嗨

為了反制國際制裁，俄羅斯聯邦政府7日批准不友善國家及地區名單，台灣也名列其中，限制俄國民間與清單上的國家或地區打交道。不過，蔡政府不僅不緊張，還有些得色，行政院長蘇貞昌今（８日）天說，台灣是個國家，全世界都知道。顯然蘇揆對於俄羅斯「認證」台灣是國家而喜不自勝，但這不只是蘇貞昌自嗨的錯誤解讀，更嚴重的是，身為最高的行政首長，把國家帶入險境還洋洋得意。

這次登上俄羅斯不友善名單的國家及地區，均為近日對俄國制裁的國家，包括美國、加拿大、歐盟成員國、英國（包含海外屬地）、烏克蘭、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、新加坡、台灣。但根據俄羅斯聯邦政府官網上的文字，在台灣後面還加註（中國）；俄國塔斯社的新聞稿中，則是在台灣後面加註（被認為屬於中國領土，但1949年以後由自己政府統治），俄羅斯不僅沒有承認台灣是國家，相反地，他們在制裁之餘還不忘遵守一中政策。

但顯然包括蘇貞昌在內的民進黨人士及其支持者都只選擇他們想看的「台灣」、「國家」等關鍵字，不僅不為台灣被捲入戰禍而憂心，反而有些自得於被俄羅斯承認台灣是國家。蘇貞昌說，台灣堅守民主自由和平，俄羅斯用戰爭武力手段侵略鄰國，我們與堅守民主自由國家的夥伴一同制裁俄羅斯。蘇揆顯然也以能跟歐美日韓等國「平起平坐」列名其中，而感到得意，彷彿台灣的國際地位不但獲得認證，還從而「躋身上流」，管他列名的是友不友善清單，這種井蛙識見實在令人搖頭。

蔡政府選擇在俄烏開戰第一時間，就緊跟著歐美大國的腳步宣布制裁俄羅斯，自恃的是，俄國占台灣總貿易額占比不到1％，認為影響有限，蘇貞昌今天也豪氣地說，「對於因為俄羅斯這樣動作，如果國人同胞產業廠商有受影響，政府自當協助」。但問題是，俄羅斯作為原物料及原油、天然氣及燃料煤等能源輸出大國，一旦遭到列名不友善清單，對台灣的影響肯定遠大於台灣制裁俄羅斯的影響。

以能源為例，台灣去年從俄羅斯進口了189萬噸天然氣，占比約10%，現在天然氣價格飆漲，全世界都在搶天然氣，台灣少了這10%的來源，勢必得花更多的錢買進天然氣。比天然氣嚴重的是燃料煤，俄羅斯是台灣第二大燃料煤進口國，去年進口956萬噸煤炭，占比達20%，台塑麥寮電廠即有很高比率燃煤來自俄羅斯。

尤其，經濟部長王美花今天在立法院承認，2025非核家園再生能源20%占比確定跳票，換言之，屆時火力發電將超過8成，台灣勢必需進口更大量的天然氣與燃料煤，方能支應廢核後的電力缺口。一旦俄羅斯停止對台出售燃料煤，到時跳腳的不會是俄羅斯，而是台灣。

這些都只是眼下可預見遭到俄羅斯列名不友善國家及地區名單，台灣可能爆發的能源危機，還有更多深遠且看不見的衝擊。悲哀的是，作為國家的領導人及最高行政首長，把國家帶入危險的境地不僅不自知，還沾沾自喜。這不由得讓人聯想起一句閩南語諺語：「蓋頭鰻，不知死活」，殺鰻魚前會先用塊布蓋住頭，已在生死關頭的鰻魚不知事態嚴重還優游自得。

以台灣現實的處境，面對俄烏情勢，與西方國家站起一起或許是不得不然的選擇，但採取的手段與表達的方式，更應該站在國家整體利益考量，是否有必要讓自己成為另一個強權國家的眼中釘，該是國家領導人該好好思索的問題，最高行政首長更應審慎發言。尤其外交是總統的職權，蘇貞昌卻搶著說三道四，不但失了高度，更僭越了行政院長該有的角色。