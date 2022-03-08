快訊

北市派出所所長涉溢領防疫接種站獎金 檢方貪汙偵辦中

你家也受惠了嗎？高鐵、捷運、輕軌 近年重大交通建設一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空襲警報響起怎麼辦？蘇貞昌沉默10秒 等國防部長解圍

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委林為洲今天在立法院質詢，若飛彈3分鐘後來襲，防空警報響起，一般民眾該怎麼辦？行政院長蘇貞昌點了點頭，沉默10秒未答。圖／取自國會頻道直播畫面
國民黨立委林為洲今天在立法院質詢，若飛彈3分鐘後來襲，防空警報響起，一般民眾該怎麼辦？行政院長蘇貞昌點了點頭，沉默10秒未答。圖／取自國會頻道直播畫面

俄烏戰爭掀起國人防衛意識討論。國民黨立委林為洲今天在立法院質詢，若飛彈3分鐘後來襲，防空警報響起，國軍要保家衛國，那一般民眾該怎麼辦？行政院長蘇貞昌點了點頭，沉默10秒未答，國防部長邱國正才趕緊上台解圍，表示平常萬安演習的用意，就是讓老百姓在一般建築物、地下車站等「就地疏散」。

蘇貞昌今率各部會首長赴立法院施政報告並備詢。繼日前一席「蚵仔麵線20元」說法惹議後，主計長朱澤民下午備詢時再度被立委「抽考」，林為洲先是問蘇揆，當防空警報響起，一般民眾該怎麼辦？蘇貞昌略微點頭後，先是望向身旁的朱澤民，兩人面面相覷，再看向上方質詢簡報投影幕，停頓10秒未有回應。

邱國正上前解圍後，林為洲說，「沒錯，要去找防空避難所，減少傷亡、保留戰力。」他再問主計長，「飛彈警報響起，要去哪裡避難？」朱澤民隨即答「就地啊」，台北市有很多避難所，公園都有標示去哪裡避難。

林為洲說，他會問朱澤民是因為，主計長很資深，時常來立法院，若此刻警報響起，朱澤民應該也不知道要去哪裡避難，像是立法院紅樓、群賢樓都有地下室，但議場沒有。

林為洲指出，據警政署資料，全國有10.5萬個避難所，可容納8665萬人，但避難所能不能用？民眾知不知道要去哪避難，恐怕99％的民眾都不曉得；即使知道，標示的黃色貼紙標準也不一。

邱國正表示，這也是國防部最近在做的工作，要仰賴地方政府幫忙蒐整資訊，全民防衛的概念第一步就是要就地掩護。內政部長徐國勇答詢表示，警政署每年都會公布統計，App裡也有資訊，原則「地下室就是防空避難所，」相關標示會再請警政署各單位加強。

林為洲 立法院 蘇貞昌

延伸閱讀

教召5類人不容易被選？ 邱國正：有證據絕對辦到底

龐培歐來台遭疑有商業目的 藍委批蘇貞昌「惡毒謠言」說

開放民間訓練？邱國正：沒有將營區變打BB彈地方的規劃

否認演訓為台海情勢備戰 邱國正：時事對推演訓是助力

相關新聞

空襲警報響起怎麼辦？蘇貞昌沉默10秒 等國防部長解圍

俄烏戰爭掀起國人防衛意識討論。國民黨立委林為洲今天在立法院質詢，若飛彈3分鐘後來襲，防空警報響起，國軍要保家衛國，那一般...

高端營收暴增「99％來自政府」 費鴻泰：蔡總統拿納稅錢發股利

高端疫苗兩年來爭議不斷，立委費鴻泰今天質詢時攤開數字指出，高端去年獲利14億元，每股EPS6.65元。但從過往數據可見，...

貝里斯總理訪台 北市警公布外交部明迎賓交管措施

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）今訪台，外交部將在台北市凱達格蘭大道、重慶南路一段周邊舉辦迎賓活動，警方公...

政經ing／俄烏戰爭後美突派團訪台 學者分析有這三大意義

俄烏戰爭引起國內「今日烏克蘭、明日台灣」等討論，美國總統拜登也突派代表團訪台，台北論壇基金會執行長、台大政治系兼任教授楊永明分析這有三大意義：第一，安撫台灣人民、民進黨政府；第二，重申對台安全支持、對台政策不變；第三，順帶沖淡美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪台的影響。

龐培歐來台遭疑有商業目的 藍委批蘇貞昌「惡毒謠言」說

美國前國務卿龐培歐上周來台時，本報獨家報導龐培歐在去年七月拜訪我駐美代表處，爭取我國退撫基金、勞退基金投資Anarock...

議員交棒為哪樁？綠派系以退為進搶地盤 藍刺客還在找戰場

民進黨台北市議員何博文昨天宣布不爭取連任，交棒給辦公室主任黃淑君，至於是否爭取選立委、或是有意競逐新北市長挑戰侯友宜，何博文都說做好準備、義無反顧。無獨有偶，國民黨台北市議員羅智強一個月前也宣布交棒辦公室主任楊植斗，黨內看好他變身刺客挑戰年底高雄市長或桃園市長選舉，但羅的下一條路是什麼，目前尚未鬆口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。