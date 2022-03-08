高端營收暴增至32.8億「99％來自政府」 費鴻泰：蔡總統拿納稅錢發股利

高端疫苗兩年來爭議不斷，立委費鴻泰今天質詢時攤開數字指出，高端去年獲利14億元，每股EPS6.65元。但從過往數據可見，高端2019年營業收入只有112萬元、2020年攀升到1550萬元，去年更達到32.8億元，營業收入中有99％是政府採購疫苗，「蔡英文拿納稅錢幫高端發股利」。

至於高端好不好？費鴻泰說，高端疫苗至今尚有256萬劑，以一劑871元來算，256萬劑是22億元，今年底就要報廢。對於剩下的在年底前都會打完嗎？衛福部長陳時中坦言「不一定」，費鴻泰說，「你那時候要選市長，這就是致命傷，還有多少錢是被你糟蹋的。」陳時中未回應選舉一事，僅表示「這都是超額準備，要理性看待。」

高端董事會日前決議通過每股配息5元股利。據高端資料顯示，公司股本達21.8億元，2021年每股盈餘為6.65元，全年獲利14.1億元。

陳時中今天在答詢時說明，高端是在去年5月28日簽約，購買500萬劑，再加500萬劑開口合約，價格是每一劑800多元，已陸續交貨，500萬劑貨款也已經交付。針對去年營業額有多少來自政府採購？陳時中表示約40多億元。

費鴻泰表示，高端在2019年營業收入只有112萬元，2020年疫情後達到1550萬元，去年攀升到32.8億，去年政府交給高端32億元，99％來自政府購買疫苗。由於高端是疫苗中最貴的，當時蔡政府還稱是研發費用高，結果如今每股獲利是6.65元。

蘇貞昌說，高端股價炒得高，但回顧前年增資時，第一次增資不成，還有立委介入，增資後股價攀高，很多人賺了錢，先不說立委賺多少，這根本就是賺國家錢、賺老百姓的錢。他說，高端收入這麼好、EPS高，第一功臣就是陳時中。

陳時中答詢說，疫苗研發不是今天說做就做，要有長期研究才能發展，強調高端盈利與他無關。蘇貞昌也緩頰說，從表上來看費鴻泰講得沒錯，但若回到當時的時空，台灣急著需要疫苗，指揮官去找疫苗，不能說他錯。

費鴻泰則進一步說，從最後的結果來看，這些疫苗3月到6月就要報廢，「如果疫苗這麼好，怎麼會報廢呢？」就像莫德納，到現在都還不夠，高端3劑打了200多萬劑，剩下256萬劑將報廢，「以一劑871元來算，256萬劑是22億元，到今年6月就要報廢」。

陳時中更正表示該資訊是錯的。他說，6月是有26萬劑到期，剩下的才是到今年底。費鴻泰反問，「年底前都會打完嗎？」陳時中坦言不一定。費鴻泰說，「你那時候要選市長，這就是致命傷，還有多少錢是被你糟蹋的。」陳時中並未針對選市長回應，僅表示「這都是超額準備的，要理性看待這件事。」

費鴻泰說，蔡英文拿全民納稅錢幫高端發股利，高端是政府強力要給他EUA，就是蔡英文強力要求陳時中護航。