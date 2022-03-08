龐培歐來台遭疑有商業目的 藍委批蘇貞昌「惡毒謠言」說

美國前國務卿龐培歐上周來台時，本報獨家報導龐培歐在去年七月拜訪我駐美代表處，爭取我國退撫基金、勞退基金投資Anarock基金公司，對於外界指龐來台有商業目的，行政院長蘇貞昌第一時間受訪回答「惡意謠言」，直到媒體陸續揭露相關公文才改口，立委費鴻泰今天秀出兩份公文認為蘇揆說法不妥。

龐培歐來台後，本報曾揭露兩份公文，揭露外交部曾接獲駐美代表處電報，並國發基金列合作、投資方考量範圍。外交部接獲電報後，更據以函請勞動部、銓敘部、中央銀行、金管會、經濟部與國發會就我國基金與外國基金合作的相關法規與可能合作類型提供意見，等於主動納入國發基金等選項。

費鴻泰今天質詢時秀出公文質疑此事，他說，當時蘇貞昌在第一時間以「惡毒謠言」評論此事，媒體卻接連公布駐美代表處公文，直指商業考量。對此，外交部長吳釗燮強調該文是機密公文，有關投資的事情是去年七月，這是兩件事情，龐培歐此次來台，純粹是展現對台灣的支持。

費鴻泰質疑，當蘇貞昌罵「惡毒」時，究竟是否知道有這兩份公文？他說，外交、國防、兩岸並非蘇貞昌業務，他也願意相信蘇貞昌不知道有這兩份公文，否則也不會回說還有「惡毒言論」。

蘇貞昌說，他雖然不知道這兩份公文，但他也不是小白兔。他說，1964年尼克森卸任來台，他當時還是百事可樂的董事，1968年當選美國總統。他說，當時接見尼克森的是陳誠副總統、張群總統府秘書長，若當時說他有商業目的，有什麼影響？「這是角度和分量的問題。」

費鴻泰則提醒，若政府把台灣的公保、退撫基金，拿去給龐培歐，「就是國賊！」吳釗燮三度強調「絕對沒有辦法接受」，強調龐培歐來台就是展現對台灣的支持，此話是對人的羞辱、一定無法接受。蘇貞昌說費鴻泰「氣壯不代表理直」。費鴻泰則提醒蘇貞昌要好好善待國人。