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曬烏克蘭國旗蘭花 蔡總統邀國人看台灣國際蘭展

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在臉書上再度挺烏克蘭，她也曬出一盆烏克蘭國旗配色的台灣蘭花。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天在臉書上再度挺烏克蘭，她也曬出一盆烏克蘭國旗配色的台灣蘭花。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天在臉書上再度挺烏克蘭，她也曬出一盆烏克蘭國旗配色的台灣蘭花，並邀請大家一起欣賞台灣國際蘭展。

蔡總統說，感謝國人都很關心烏克蘭的情形，紛紛提供物資及捐款，也要感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會產銷發展協會 ，送來美麗的蘭花。台灣國際蘭展將在3月26日開幕，邀請大家一起前往欣賞世界級的蘭花，也支持台灣的農民朋友。

蔡總統說，她把這盆藍黃漸層色的台灣蘭花，放在總統府的公東廳，它是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力。台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，多年來吸引國內外許多買家共襄盛舉，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。

烏克蘭 國旗 農民

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