賴清德曬烏克蘭國旗配色蘭花 感謝國人響應捐款

俄烏開戰受到國際關注，副總統賴清德今天在臉書上曬出一盆烏克蘭國旗色調的台灣蘭花，再度表達台灣支持烏克蘭，他也感謝國人響應捐款及物資。

賴清德說，台灣素有蘭花王國的美名，「台灣國際蘭展」更名列世界三大蘭展之一，今年蘭展，以最新的奈米科技噴染雪白色蘭花，推出鮮豔、漸層、雙色等花色，不僅視覺效果令人驚艷，同時還能延長花期，再次展現台灣農業技術的國際競爭力。

賴清德說，感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會，送來美麗的蘭花，更謝謝國人們持續關心烏克蘭情勢，在物資與捐款上共同響應聲援。時值春暖花開的季節，期待和平穩定的日子盡快到來，也邀請大家於3月26日至4月5日到台南參觀蘭展，一起進入「蘭花的奇幻世界」，同時支持台灣的農業。

外交部日前公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌分別捐出一個月所得，民進黨公職也紛紛響應。