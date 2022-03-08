精神衛生法遭質疑 精障家庭很無助

《精神衛生法》修法反而排擠民間社福組織？近日政院版本的《精神衛生法》出爐，國民黨立委蔣萬安表示，應藉由社會資源消弭汙名化的標籤，並強化事前預防與後續照護的部分。台北市新生活協會總幹事金林則指出，政院版本規定，民間團體不得對患者提供服務，呼籲修法不要再朝著「將精障者強制送醫」的方向。

政院版仍有不足

國民黨立委林為洲8日於記者會指出，在朝野共同推行下，近日《精神衛生法》的政院版本出爐。他說，雖然修法「不敢說能一次到位，至少希望對精障病友、病患家屬有實質的幫助」。然而，目前版本仍有許多不足的部分，如照護者的喘息服務、患者的病友專線在現行版本都沒有看到。

蔣萬安表示，《精神衛生法》至79年訂定至今，社會環境也出現很大改變，近兩年發生許多重大社會事件，讓精障者面對社會汙名化、歧視性的標籤，如「抗壓性太低才會得病」等言論，對患者造成很大的傷害。

他指出，目前前端預防與後續的社區支援還有所不足，解決相關問題需要多元的社區資源，讓大眾對病友與家屬有更多的理解與包容，才能讓患者更加融入社會，從根本解決問題。

民眾黨立委蔡璧如則說，《精神衛生法》是社會安全網的重要一環，選擇在婦女節召開記者會，是因為61%的慢性病友仍是由女性來照顧，希望修訂法律能提供她們更多的支持。社區安全網關乎生理健康與心理健康，包括精神病院的分級分流制度，與警察機關的協助，後續的專責病房的安置都是相當重要的部分。

反而排擠民間團體

金林表示，政院版本的《精神衛生法》再次聚焦於強制送醫，而對精障家庭的幫助卻很少。她表示，精神障礙者治療下仍能對社會有很大的幫助，但「制度卻不屑聽精神障礙者的聲音」。台北市康復之友協會總幹事陳冠斌則說，修法並沒有徵詢太多民間團體的建議，雖然增加了社區支持，但卻不夠具體明確。

此次修法內容規定，除了醫事、社工、精神復健等專業機構外，其他個人或團體都「不得以任何名義提供病人安置、治療及其他服務」。金林指出，而且現行版本因為保障龍發堂未立案就收容的事件不再發生，卻扼殺了民間組織提供服務與照顧的機會。她憤怒地說，「安置患者不是讓他們一輩子住院」，而是醫療資源與社區資源協作，讓患者能在社會正常生活。

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