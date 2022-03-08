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范雲婦女節領銜提8法案 支持女性實現自我

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲婦女節領銜提8法案，支持女性實現自我。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲婦女節領銜提8法案，支持女性實現自我。圖／范雲辦公室提供

民進黨立法委員范雲在今天三八婦女節舉辦「三大挑戰、八個法案，支持女性實現自我」記者會，揭示現今台灣女性，最需要突破的三大挑戰，以及目前立法院審議中，相對應的八個法案。

記者會上，20幾位女性立委及婦團代表，手持紫黃白三色花束，分別象徵面對「防治性別暴力」、「平衡照顧與工作」以及「對抗婚育困境」三大挑戰的決心，大家一起把花放入花器中，訴求共同努力推動八個重要女性權益法案。

范雲指出，雖然去年立法院通過「跟蹤騷擾防治法」，保障人生安全又往前一步；也通過「性別工作平等法」，讓配偶雙方更平等，在產前都有實質七天的產檢及陪產檢假可以請。但實際上現今不分年齡、城鄉、身心狀況的台灣女性，仍然面臨三大挑戰、八個法案要突破，包括未經同意侵害成人性私密影像防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性騷擾防治法、性別工作平等法、就業保險法、民法離婚年金制度、生育保健法（現名優生保健法）。

范雲表示，第一個挑戰「防治性別暴力」，長期由勵馨基金會、婦女救援基金會、台灣展翅協會倡議修法。他們共同指出，台灣需要更完善的法制，對抗「未經同意散佈性私密影像」、deepfake等新型態犯罪；也需要修法來處理舊有的問題，包括目前無法可管的非同居親密關係暴力、員工面對老闆職場性騷擾仍有「球員兼裁判」的缺漏、以及性騷被害人身心承受極大壓力，卻仍沒有法定社工服務等困境。台灣同志諮詢熱線協會則指出性少數族群，可能遭遇更多不同形式的性別暴力，並強調性別平等教育的重要性。

第二個挑戰是「平衡照顧與工作」，范雲表示，台灣的職場需要更友善，才能讓負擔照顧的女性不再蠟燭兩頭燒，真正享有在職場自我實現的機會。范雲舉例，首當其衝的，就是現有七天家庭照顧假應比照公務員有薪資補貼。

第三個挑戰「對抗婚育困境」，范雲和長期關注性別與健康議題的台灣女人連線及生育改革行動聯盟、彩虹平權大平台指出，修法化解女性在婚姻、生育遭遇的不平等是當務之急，包括離婚的女性應該獲得確實的婚姻補償、想懷孕或不想懷孕的女性都能夠對自己的身體有完全的決定權、女同志家庭的生育需求，讓女性享有真正的自由。

范雲總結，今天有超過20位立委、婦女及性平團體一起為女性站出來，更顯示盡快克服三大挑戰的重要性，也呼籲行政院應盡快補上不足之處、提出符合女性需求的法案，支持女性實現自我，將是送給所有女性最好的婦女節禮物。

范雲 生育

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