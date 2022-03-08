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被問柯文哲2024是否選總統 柯媽：當選由天不由人

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
柯文哲雙親柯承發、何瑞瑛今天接受媒體人黃光芹專訪。圖／擷取自新聞不芹菜直播畫面
柯文哲雙親柯承發、何瑞瑛今天接受媒體人黃光芹專訪。圖／擷取自新聞不芹菜直播畫面

台北市長柯文哲昨天接受專訪被問到2024年選總統議題時，回應「老是在什麼你搭檔別人，搞不好是你被人家搭檔」。「柯媽媽」何瑞瑛今天被問到柯文哲是否參選時表示，會不會當選是上天幫助，是命運，不用勉強，這是由天不由人。

柯文哲雙親柯承發、何瑞瑛今天接受媒體人黃光芹專訪，談柯文哲及時事議題。

對於柯文哲昨天的回應，柯媽媽說，會不會當選是命運，由天不由人，黃光芹追問，國民黨現在有些人已經透露參選意願，問柯媽媽怎麼看新北市長侯友宜，柯媽媽說，她不知道侯友宜會不會選，但她覺得侯友宜是歷任新北市長做最好的，至於是否「柯侯」配或「侯柯」配她不知道，她不認識侯也沒說過話，只知道侯當過警政署長，那是前總統陳水扁任命的，陳水扁很會看人。

柯爸爸說，孩子大了，有自己的人生，他當爸爸的，覺得當醫生就好，柯媽媽聽完也立刻補充說柯文哲當醫生時真的很認真。

黃光芹問兩人怎麼看被外界視為柯文哲接班人、柯文哲大力栽培的台北市副市長黃珊珊，柯媽媽說，她只有在電視上看過黃珊珊，覺得黃珊珊很認真，很多任務都有認真做，「做到人都要生病了」。

有網紅爆料民眾黨提名新北市議員參選人的推薦者是柯媽媽先前的司機，柯媽媽說，她完全不知道提名的事，她也沒有推薦議員人選，這樣的爆料內容是亂講，會被老天處罰，她從來沒有參加過民眾黨開會，她一個老人哪有能力管這些事。

今年元旦升旗典禮，柯文哲受邀參加，卻獨自在外站了40多分鐘吹冷風，柯媽媽今天被問到這議題時落淚，表示那天很冷，她看到兒子站在那穿得很單薄，眼淚一直流，不知道為什麼讓他一個人站在那，柯文哲後來打給她，她問柯文哲為什麼一個人站在那那麼久，柯文哲說不用再說，過去就好，「我兒子肚量很大」。

柯文哲被外界批評是「媽寶」，柯媽媽說，大家都有媽媽，每個人都是父母的寶，大家都是媽寶，有沒有媽寶有什麼關係，沒有人會不疼孩子，但柯文哲不依賴媽媽，她有時候會跟柯文哲說有人在電視上罵他，柯文哲叫她不要管，要罵就去罵。

柯文哲

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