開放民間訓練？邱國正：沒有將營區變打BB彈地方的規劃

俄烏戰爭讓兩岸對峙情勢升溫，國內浮現全民國防聲音。朝野立委今天在立院都詢問是否開放部分營區改為自費槍枝受訓場？或是開放民間訓練國人戰技。國防部長邱國正表示，相關的做法都沒有在戰力規劃中。

邱國正也說，真正參加做戰，不一定只有戰鬥部隊，也有勤務支援部隊、文宣工作等都可以支援國軍作戰。

國民黨立委李德維上午在立院質詢時建議，國防部應部分營區改為自費槍枝受訓場，否則發生戰事發生後，國人不會用武器也沒有用。邱國正回應，目前沒有將營區開放變成打BB彈地方的這種規劃。

邱國正說，有些營區軍方仍在使用，開放給民間打BB彈，空間沒辦法掌控、管理；廢棄的營區、禁區，做那個也於法不容。

民進黨立委王定宇則詢問，是否可能開放民間訓練機制？邱國正也說，這樣的做法也沒有在戰力規劃中，那個有點像俱樂部。邱坦言，目前新訓幹部很辛苦，一批接一批，未來要調整作法。

行政院長蘇貞昌表示，徵募政策與役期長短一直有討論，尤其看到俄羅斯侵入烏克蘭後，舉國更覺得全民要學習各種戰鬥認識與訓練，但這個要整體盤整考量。