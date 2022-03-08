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逾5成網贊成女生當兵 連勝文：女性當兵在台灣不算稀有

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天三八婦女節，國民黨副主席連勝文也被問及女性當兵議題，連勝文表示，這應該已經不是一個台灣算稀有現象，台灣有蠻多女性當兵情況。記者林麗玉／攝影
今天三八婦女節，國民黨副主席連勝文也被問及女性當兵議題，連勝文表示，這應該已經不是一個台灣算稀有現象，台灣有蠻多女性當兵情況。記者林麗玉／攝影

今天三八婦女節，國民黨副主席連勝文被問及女性當兵議題時表示，這應該已經不是一個台灣算稀有現象，台灣有蠻多女性當兵情況，包括軍隊有女性飛官、士官，女性將軍都有，這應該是很普遍的事。

俄羅斯入侵烏克蘭，各界也關注台灣是否要恢復「徵兵制」或「延長兵役」，一分網路民調顯示，近8成網友贊成延長役期，同時有超過5成網友，贊成女性應該當兵。

連勝文表示，他平常看電視新聞，已有很多女性朋友投入軍旅，甚至日常生活，也遇到過一些年輕女性，提到過去在軍中服務。他認為，這應該已經不是一個台灣算稀有現象，應該有蠻多這樣情況。

另外，對於台灣被俄羅斯列為反制裁名單，連勝文表示，俄羅斯對台灣的重要性，應該沒有這麼大，但民進黨能源政策一些偏執的方向，台灣必須每年跟俄羅斯購買相當多天然氣，但現在應該還找得到其他人，願意賣天然氣給我們。

至於俄羅斯對台灣對影響，連說，金融業可能會有一些曝險，應該會有一些債券，不知是否跟俄羅斯有些關係，但大部分與民眾的生活，應該不會有太多影響。

俄羅斯 連勝文

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