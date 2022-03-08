蘇揆引孫中山詩賀婦女節 蔡其昌遭誤認作者官員偷笑

今天是婦女節，民進黨立委林宜瑾於立法院質詢行政院長蘇貞昌時，先詢問他對於婦女節的看法，蘇貞昌則當場吟誦國父孫中山所作的一首詩，但並未表明作者身分，僅說「就在上面」，林宜瑾聞言誤以為是坐在主席台上的立法副院長蔡其昌所寫，令列席官員忍不住偷笑。

蘇貞昌今於備詢台上吟誦孫中山情詩片段，「女人是平凡的，月朗星稀，是女人用晨炊，點燃了新的一天，牽牽連連，是女人將零零碎碎，縫補成一個美麗」、「人類生育了女人，女人也生育了全人類。世界少不了女人，少了女人，這世界將失去百分之五十的真，百分之七十的善，百分之百的美」。

林宜瑾聽完後則大讚，「院長文采真好，還會寫詩」，蘇則回應，「這不是我寫的詩，我不敢掠美，他跟我一樣做政治工作，他曾經公開的講愛女人勝過讀書，他很有魅力、口才很好，到處募款，有大金主的女兒愛上他，他把人家拐跑了，這個人你我都認識，就在上面」。

林宜瑾聞言後，看向坐在議場上方主席台的蔡其昌，並笑笑地說，「是蔡其昌副院長嗎？真厲害真厲害，既然是蔡其昌副院長這個大詩人，那這議題就到這裡結束」，蘇貞昌發現林宜瑾誤會後，當下未立刻解釋，現場傳出陣陣笑聲，列席的官員也忍不住偷笑。