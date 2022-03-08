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抗綠派系群體戰 美女刺客柳采葳找連勝文做早餐搶曝光
三八婦女節，國民黨副主席連勝文、與北市中山大同區議員擬參選人柳采葳、新北三重蘆洲區擬參選人林鼎超合體，一同挑戰以90秒時間，做出職業婦女每天的戰鬥早餐。由於這是連勝文首度為黨內擬參選人站台，外界好奇，是否帶著「連家軍」出征？連勝文反問旁邊兩人「你覺得你是連家軍？不是吧！」他們橫跨很多不同的軍，「我們只有一個軍，就是國民黨大軍。」
連勝文今首度幫黨內擬參選人站台、並挑戰戰鬥早餐，三人手忙腳亂，儘管原訂90秒要完成，不過三人花了快半個小時，終於做出美味早餐，在婦女節這一天，體驗職業婦女的辛苦。
連勝文說，柳采葳跟林鼎超都是國民黨內非常優秀的新人，非常有活力，專業方面也有非常好表現，包括林鼎超去年在高雄青年局服務，有很多好的創舉；柳采葳過去在媒體界，也有很多很好表現，能與非常優秀的年輕朋友，做一點有趣的事，這是他的榮幸。
媒體問連勝文，這次是否是帶著「連家軍」出征？連勝文說，他們可能橫跨很多不同的軍，就像陸海空軍三軍一起，有韓家軍、朱家軍、連家軍、侯家軍一軍，「我們只有一個軍，就是國民黨大軍」。
連表示，不能因為過去這些年輕人，在不同工作崗位上的磨練，就貼上什麼軍的標籤，他們都是希望在選區為民眾服務的年輕人，目標是為更多台北市、新北市民服務、貢獻，這才是最重要。
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