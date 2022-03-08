蘇貞昌嗆藍委「沒聽到一句譴責俄羅斯」他聽後這樣回

俄羅斯、烏克蘭戰爭情勢緊繃，國民黨立委羅明才今天在立法院會質詢時，強調不希望台海發生戰爭，期盼行政院長蘇貞昌幫助婦女免於戰爭恐懼。原本平和的質詢，蘇貞昌卻突然說「沒聽到委員一句譴責俄羅斯」，羅明才強調不該輕啟戰爭，但蘇貞昌數度追問，羅才說「俄羅斯我跟他不熟。」，雖然仍未提譴責俄羅斯，但強調自己是和平愛好者。

羅明才今天指出，他接到很多媽媽電話，都很緊張，憂心俄烏戰爭，不曉得後續如何，讓婦女同胞感到非常害怕，台灣有無可能發生戰爭噩夢？

蘇貞昌說，俄羅斯侵入烏克蘭，最受害的就是老弱婦孺，讓人感動的是年輕男人把婦女、太太送到邊境，回頭保衛國家，烏克蘭婦女朋友很偉大，除了願意讓丈夫孩子保家衛國外，自己也願意，這就是俄羅斯攻不下的地方，值得台灣學習團結抵抗侵略，現在不僅IKEA不跟俄羅斯往來 ，瑞士放棄中立，也支持烏克蘭、譴責俄羅斯，讓侵略者不要輕啟戰端。

羅明才說，院長講得感人，但民眾不希望妻離子散，希望台灣有和平安全，要幫助婦女免於恐懼自由，不要有戰爭發生，蘇貞昌回，備戰才能止戰，侵略者如此蠻橫，各種理由侵略和平國家 ，俄羅斯說要恢復歷史榮光侵入烏克蘭，那蒙古國應該把俄羅斯都列入才對。

羅明才還要闡述和平理念，並希望俄羅斯戰爭趕快停止時，蘇貞昌突然插話說「沒聽到委員有一句譴責俄羅斯」， 羅明才聽了愣了一下說「我？戰爭是不對的。」

蘇貞昌再說「俄羅斯呢？」羅明才回「 發動戰爭的都不對。」蘇貞昌又問「俄羅斯呢？」羅明才再說「不應該輕啟戰爭。」蘇則說「還沒聽到俄羅斯，」直到羅明才說到「俄羅斯我跟他不熟啊！」，蘇才罷休。

羅明才說，「我是一個和平愛好者」，看到很多畫面心裡很難過，妻離子散和那麼多傷亡，年輕人推到第一線，也不曉得為何發生戰爭，衷心期盼恢復國際和平安全。