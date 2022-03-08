快訊

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

「並無未成年者」台中火警6死追3焦屍身分 DNA、指紋比對出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌嗆藍委「沒聽到一句譴責俄羅斯」他聽後這樣回

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
行政院長蘇貞昌在立法院接受總質詢。記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌在立法院接受總質詢。記者季相儒／攝影

俄羅斯、烏克蘭戰爭情勢緊繃，國民黨立委羅明才今天在立法院會質詢時，強調不希望台海發生戰爭，期盼行政院長蘇貞昌幫助婦女免於戰爭恐懼。原本平和的質詢，蘇貞昌卻突然說「沒聽到委員一句譴責俄羅斯」，羅明才強調不該輕啟戰爭，但蘇貞昌數度追問，羅才說「俄羅斯我跟他不熟。」，雖然仍未提譴責俄羅斯，但強調自己是和平愛好者。

羅明才今天指出，他接到很多媽媽電話，都很緊張，憂心俄烏戰爭，不曉得後續如何，讓婦女同胞感到非常害怕，台灣有無可能發生戰爭噩夢？

蘇貞昌說，俄羅斯侵入烏克蘭，最受害的就是老弱婦孺，讓人感動的是年輕男人把婦女、太太送到邊境，回頭保衛國家，烏克蘭婦女朋友很偉大，除了願意讓丈夫孩子保家衛國外，自己也願意，這就是俄羅斯攻不下的地方，值得台灣學習團結抵抗侵略，現在不僅IKEA不跟俄羅斯往來 ，瑞士放棄中立，也支持烏克蘭、譴責俄羅斯，讓侵略者不要輕啟戰端。

羅明才說，院長講得感人，但民眾不希望妻離子散，希望台灣有和平安全，要幫助婦女免於恐懼自由，不要有戰爭發生，蘇貞昌回，備戰才能止戰，侵略者如此蠻橫，各種理由侵略和平國家 ，俄羅斯說要恢復歷史榮光侵入烏克蘭，那蒙古國應該把俄羅斯都列入才對。

羅明才還要闡述和平理念，並希望俄羅斯戰爭趕快停止時，蘇貞昌突然插話說「沒聽到委員有一句譴責俄羅斯」， 羅明才聽了愣了一下說「我？戰爭是不對的。」

蘇貞昌再說「俄羅斯呢？」羅明才回「 發動戰爭的都不對。」蘇貞昌又問「俄羅斯呢？」羅明才再說「不應該輕啟戰爭。」蘇則說「還沒聽到俄羅斯，」直到羅明才說到「俄羅斯我跟他不熟啊！」，蘇才罷休。

羅明才說，「我是一個和平愛好者」，看到很多畫面心裡很難過，妻離子散和那麼多傷亡，年輕人推到第一線，也不曉得為何發生戰爭，衷心期盼恢復國際和平安全。

俄羅斯 俄烏戰爭 羅明才

延伸閱讀

台灣朝向停滯性通膨？楊金龍：應該是不會

蘇貞昌籲國民黨共赴國難 李德維：林飛帆才應快去當兵

台股盤中大跌 蘇貞昌：非經濟因素 台灣基本面良好

303大停電王美花留任 蘇揆：找出問題才是負責

相關新聞

俄列不友善名單 外交部：經貿影響有限、駐處正常運作

俄國媒體報導，俄羅斯聯邦政府7日批准不友好國家和地區名單，台灣是其中之一。外交部發言人歐江安今指出，俄羅斯這項宣布對我國...

蘇揆引孫中山詩賀婦女節 蔡其昌遭誤認作者官員偷笑

今天是婦女節，民進黨立委林宜瑾於立法院質詢行政院長蘇貞昌時，先詢問他對於婦女節的看法，蘇貞昌則當場吟誦國父孫中山所作的一...

抗綠派系群體戰 美女刺客柳采葳找連勝文做早餐搶曝光

三八婦女節，國民黨副主席連勝文、與北市中山大同區議員擬參選人柳采葳、新北三重蘆洲區擬參選人林鼎超合體，一同挑戰以90秒時...

蘇貞昌嗆藍委「沒聽到一句譴責俄羅斯」他聽後這樣回

俄羅斯、烏克蘭戰爭情勢緊繃，國民黨立委羅明才今天在立法院會質詢時，強調不希望台海發生戰爭，期盼行政院長蘇貞昌幫助婦女免於...

中常委選風引質疑 連勝文：若真有不正當應開除黨籍

國民黨中常委選舉，傳出有許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮等爭議，對於國民黨中常委選風引質疑，國民黨副主席連勝文今天表示，...

蘇貞昌籲國民黨共赴國難 李德維：林飛帆才應快去當兵

俄烏戰爭震動國際，國民黨立委李德維今在立院質詢時，自備「自願優先接受軍事召集令」，問行政院長蘇貞昌是否也願意簽？蘇則回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。