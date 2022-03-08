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俄列不友善名單 外交部：經貿影響有限、駐處正常運作

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部記者會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部記者會直播

俄國媒體報導，俄羅斯聯邦政府7日批准不友好國家和地區名單，台灣是其中之一。外交部發言人歐江安今指出，俄羅斯這項宣布對我國整體經貿影響有限，另我駐俄羅斯代表處目前運作正常。

俄國塔斯通訊社報導，俄羅斯聯邦政府7日批准不友好國家和地區名單，均為俄國對烏克蘭展開特別軍事行動後，對俄實施制裁或加入制裁的國家。根據這一法令，俄國企業與不友好國家企業進行交易時均須俄國聯邦政府批准，且一律以俄國貨幣盧布進行交易。

歐江安今在外交部記者會表示，根據外交部掌握的消息，俄羅斯政府在台灣時間7日晚間公布對俄羅斯不友善國家與地區名單，名單上有48個國家，台灣被列入其中。

歐江安說明，俄羅斯公布這項措施，主要是為保障俄羅斯在國際制裁下仍可維持金融秩序穩定；規定俄羅斯無論中央或地方政府，企業或個人，如果有需要，可以對48個表列國家的債權人改以盧布支付；另也規定俄羅斯企業、個人若要對48個國家或個人履行合約時，要先報請俄羅斯政府相關單位核准。

歐江安說，俄羅斯非台灣工業物資主要進口國家，我國石油或天然氣採購來源多元，並未仰賴俄羅斯，在經貿跟能源方面，我國對俄羅斯的依存度不高；我國政府相關單位會持續評估相關情勢及相關全球經貿局勢的變化，進行評估並加強整體因應措施，以確保重要物資供給順利，供應鏈平順，物價跟金融市場的穩定。

歐江安指出，我國會將俄羅斯與烏克蘭戰爭對台灣任何可能負面影響降到最低，俄羅斯最近的宣布，對我國整體經貿影響有限，請國人不用擔心。

此外，歐江安表示，目前我駐俄羅斯代表處運作正常，俄羅斯也有駐台機構，雙方在交往與互動上，對等是一個重要考量。

俄羅斯 歐江安 外交部

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