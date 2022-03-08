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中常委選風引質疑 連勝文：若真有不正當應開除黨籍
國民黨中常委選舉，傳出有許多候選人組成換票聯盟，衍生送禮等爭議，對於國民黨中常委選風引質疑，國民黨副主席連勝文今天表示，若真的有不正當做法，參與的中常委與黨代表，他個人建議，應全部要開除黨籍，但若沒這回事，國民黨也要嚴正澄清，不能讓不實傳聞影響形象。
國民黨中常委選舉結果日前出爐，但選舉期間頻傳換票、請客等傳言，連勝文今天表示，他再度呼籲，國民黨內相關單位特別是考紀會或組發會，一定要持續追查，所有有相關的疑案，或傳聞有爭議的案件，一定要持續追查下去。
連勝文說，若真的有不正當做法，參與的中常委與黨代表，他個人建議，應該全部要開除黨籍，若沒有這回事，完全只是外界傳聞或虛造的訊息，國民黨也要嚴正澄清，不能讓不實傳聞影響國民黨形象。
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