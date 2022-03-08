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蘇貞昌籲國民黨共赴國難 李德維：林飛帆才應快去當兵
俄烏戰爭震動國際，國民黨立委李德維今在立院質詢時，自備「自願優先接受軍事召集令」，問行政院長蘇貞昌是否也願意簽？蘇則回應，對李這樣的行為與態度表示肯定與敬意，他雖然已70幾歲，就算沒有武器，拿著一根掃把都跟他打。
李德維認為，蘇貞昌不該再講掃把說。蘇表示，這是決心，烏克蘭老爺爺、老奶奶拿著木槍，也是幹。
李德維之後將已簽署的「自願優先接受軍事召集令」在立院議場公開交國防部長邱國正，宣示決心。蘇貞昌趁空檔，在一旁稱，「委員可以回去貴黨（指國民黨）也呼籲一下，『全部一起，共赴國難』，對抗中共來犯」。
李德維反嗆蘇貞昌，「你才應該回去呼籲你們的副秘書長（指林飛帆），沒有當過兵的，趕快來簽一簽，直接趕快去當當兵」。蘇說，「當兵服役跟到時候全民一起」。李質疑，蘇要說當兵服役跟捍衛台灣沒關？蘇回，對對對。李批，當然有關係。
蘇貞昌表示，俄蘇戰爭對我國有兩點啟示，第一，專制國家最容易侵略他國，我們要隨時緊盯注意，做好防備；第二，台灣在整個地緣政治、第一島鏈中居重要關鍵位置；台灣地理環境有二百海浬台灣海峽天險；是全球數位、科技、半導體最重要的產業鏈；烏克蘭與台灣不同，但烏克蘭全民一起抗敵最重要。
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