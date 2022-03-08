李婉鈺發文稱「謝謝博文」回鍋選議員意味濃厚

民進黨新北板橋區議員何博文昨宣布，將交棒給服務處主任黃淑君，而同樣有意參選板橋區的前新北市議員李婉鈺，則在臉書發文稱與何同事4年，感謝他在許多議案上的支持「謝謝你，博文！」還說要讓板橋越來越美好，透露出參選的意味越來越濃厚。

李婉鈺近期時常在臉書發文，包括參拜板橋地方廟宇、雲林同鄉會及扶輪社等活動，也跟現任議員葉元之、苗博雅一起談論公投，積極為重返板橋做準備。昨日柯博文宣布交棒後，也發文感謝他在許多議案上的支持。