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李婉鈺發文稱「謝謝博文」回鍋選議員意味濃厚
民進黨新北板橋區議員何博文昨宣布，將交棒給服務處主任黃淑君，而同樣有意參選板橋區的前新北市議員李婉鈺，則在臉書發文稱與何同事4年，感謝他在許多議案上的支持「謝謝你，博文！」還說要讓板橋越來越美好，透露出參選的意味越來越濃厚。
李婉鈺近期時常在臉書發文，包括參拜板橋地方廟宇、雲林同鄉會及扶輪社等活動，也跟現任議員葉元之、苗博雅一起談論公投，積極為重返板橋做準備。昨日柯博文宣布交棒後，也發文感謝他在許多議案上的支持。
2018年李婉鈺以無黨籍身份參選板橋議員失利後，隔一年又參選北市第一選區（士林、北投）的立委，曾讓板橋支持者有些錯愕。如今再度勤走板橋地方，加上雲林同鄉會的加持，李預計將再戰板橋區議員。然而台西開發建設董事長、板橋雲林同鄉會理事吳英銘日前也宣布，將以無黨籍參選板橋區議員，雲林同鄉會對李的支持恐怕將不如以往。
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