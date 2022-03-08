洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問

立法院顧問洪慈庸今天傳出請辭消息。據悉，洪慈庸請辭主要有兩大原因，首先是去年主責推動國際論壇有20多國議員參加，認為院務多已上軌道；再者，考量丈夫卓冠廷宣布投入新北市議員選戰，擔心公務人員身份受質疑行政中立，因此向立法院長游錫堃遞出辭呈。洪慈庸預計下午二時將出面受訪說明。

洪慈庸在2020年立委選舉退出時代力量，以無黨籍身分爭取連任，最終些微差距敗給國民黨楊瓊瓔，後來接獲游錫堃邀請，擔任立法院機要顧問；由於該職位為有給職，月薪達12萬元，遭藍營批評是酬庸，國民黨質疑，立院顧問工作內容沒人知道，只知道領高薪。立法院長游錫表示，人事任命完全依法，選擇洪慈庸是因為她年輕，當過立委有經驗，又是女性，各方面都能與他互補。

據了解，洪慈庸這2年立法院顧問任期間，游錫堃在立院議事和接待重要訪賓也多會由其陪同，其餘包括立院議政園區事務、遷建與修憲的準備，也多有參與。