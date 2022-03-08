台灣被俄列不友善名單 吳釗燮：代表處暫未受影響
台灣被俄羅斯政府列入「不友善舉動」的國家與地區名單。民眾黨立委賴香伶今上午在立法院質詢時詢問，是否會影響在俄國人權益，俄羅斯會不會對台灣有更大抵制，政府有無因應？外交部長吳釗燮答詢表示，不預期俄羅斯政府會對我駐莫斯科代表處有任何動作，但會持續緊盯對經貿是否會造成衝擊。
行政院長蘇貞昌今率部會首長赴立法院施政報告並備詢。
賴香伶詢問，俄羅斯政府未來是否會在形式上對我代表處有政治性作為？吳釗燮表示，除了美國副大使被驅逐出境，到目前為止，我國和其他國家在莫斯科代表處或大使館，工作並未受到任何影響。俄羅斯在台灣也有代表處，在對等的狀況下，外交部都在仔細觀察，俄羅斯是否對我代表處有任何動作，都在防備中。
吳釗燮表示，有關俄羅斯將台灣列為不友善國家，政府最關注的是會不會對經貿造成任何衝擊，「他們宣布是希望能用盧布交易，這可能會對我們造成影響，」所幸台灣對俄羅斯的經貿關係不是很大宗，占比有限。
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