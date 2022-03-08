快訊

洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問「兩大原因曝光」

具俊曄求婚對話曝光！全靠電話讓大S果斷點頭說「好」

台灣被俄列不友善名單 吳釗燮：代表處暫未受影響

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌（右）及外交部長吳釗燮（左）在立法院接受總質詢。記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌（右）及外交部長吳釗燮（左）在立法院接受總質詢。記者季相儒／攝影

台灣被俄羅斯政府列入「不友善舉動」的國家與地區名單。民眾黨立委賴香伶今上午在立法院質詢時詢問，是否會影響在俄國人權益，俄羅斯會不會對台灣有更大抵制，政府有無因應？外交部長吳釗燮答詢表示，不預期俄羅斯政府會對我駐莫斯科代表處有任何動作，但會持續緊盯對經貿是否會造成衝擊。

行政院長蘇貞昌今率部會首長赴立法院施政報告並備詢。

賴香伶詢問，俄羅斯政府未來是否會在形式上對我代表處有政治性作為？吳釗燮表示，除了美國副大使被驅逐出境，到目前為止，我國和其他國家在莫斯科代表處或大使館，工作並未受到任何影響。俄羅斯在台灣也有代表處，在對等的狀況下，外交部都在仔細觀察，俄羅斯是否對我代表處有任何動作，都在防備中。

吳釗燮表示，有關俄羅斯將台灣列為不友善國家，政府最關注的是會不會對經貿造成任何衝擊，「他們宣布是希望能用盧布交易，這可能會對我們造成影響，」所幸台灣對俄羅斯的經貿關係不是很大宗，占比有限。

俄羅斯 吳釗燮 立法院

延伸閱讀

提供烏克蘭武器協防俄羅斯？邱國正：這過於敏感

影／貝里斯總理布里仙紐今晨抵台訪問 蔡總統將頒勳章

聖露西亞駐台大使將離任 獲頒「大綬景星勳章」

貝里斯總理布里仙紐明訪台 蔡總統將頒勳章

相關新聞

洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問

立法院顧問洪慈庸今天傳出請辭消息。據悉，洪慈庸請辭主要有兩大原因，首先是去年主責推動國際論壇有20多國議員參加，認為院務...

綠智庫民調／北市綠營陳建仁最高 若三腳督選情陷肉搏戰

新台灣國策智庫今天公布最新民調顯示，年底登場的台北市長選戰綠營以前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍為調查對...

提供烏克蘭武器協防俄羅斯？邱國正：這過於敏感

俄烏戰爭持續，烏克蘭爭取國際武器支援。民進黨立委王定宇今在立院質詢時詢問，我國是否有可能支援彈藥、武器裝備？國防部長邱國...

民調超車蔣萬安 連勝文撂話陳時中:有啥好猶豫 快來選

根據中華傳播管理學會所做最新民調，北市長選戰若藍綠對決，衛福部長陳時中以33.6%的支持度，超車國民黨立委蔣萬安的30....

你給我記者 EP52｜採訪中被摸臀、強吻 女記者怎面對性騷擾？

38婦女節快樂！想跟大家聊聊「女性」這角色，在當記者這條路上，有什麼好處或壞處嗎？ 性騷擾可不少，還有人問要不要當小三！社會記者秀麗說，「先尊重自己，才有人尊重妳的專業。」

台灣被俄列不友善名單 吳釗燮：代表處暫未受影響

台灣被俄羅斯政府列入「不友善舉動」的國家與地區名單。民眾黨立委賴香伶今上午在立法院質詢時詢問，是否會影響在俄國人權益，俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。