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綠智庫民調／北市綠營陳建仁最高 若三腳督選情陷肉搏戰

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
新台灣國策智庫所做的年底台北市長選戰民調顯示，綠營以陳建仁(右)最高，勝過衛福部長陳時中(左)。本報系資料照
新台灣國策智庫所做的年底台北市長選戰民調顯示，綠營以陳建仁(右)最高，勝過衛福部長陳時中(左)。本報系資料照

新台灣國策智庫今天公布最新民調顯示，年底登場的台北市長選戰綠營以前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍為調查對象，三人互比式民調陳建仁最高；以蔣萬安為對手的對比式民調，則三人均輸蔣；若納入台北市副市長黃珊珊形成「三腳督」，蔣萬安民調雖有下降，但仍在所有三人組合中勝出。

互比式民調顯示，提問為「如果民進黨進行台北市長初選，請問在林佳龍、陳時中、陳建仁這3個人當中，請問您最希望 哪一位來做我們的市長呢？」的加權結果為林佳龍18.6％、陳時中24%、陳建仁31.4%。

對比式民調顯示，一對一情況下，蔣萬安、陳時中為45.2%對37.7%；蔣萬安、林佳龍為48.3%對32.5%；蔣萬安、陳建仁為44.2%對37.2%。

若加入黃珊珊成為三人對戰，蔣萬安、陳時中、黃珊珊對戰組合民調加權後分別為32%、31%、24.9%；蔣萬安、林佳龍、黃珊珊對戰組合民調分別為35.7%、26.9%、25.6%；蔣萬安、陳建仁、黃珊珊對戰組合民調分別33.2%、29.6%、24.9%。

該民調以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。四維加權方法依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。有效樣本1074人；抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。民調時間為3月3日到5日。

民調 蔣萬安 陳建仁

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