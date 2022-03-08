提供烏克蘭武器協防俄羅斯？邱國正：這過於敏感

俄烏戰爭持續，烏克蘭爭取國際武器支援。民進黨立委王定宇今在立院質詢時詢問，我國是否有可能支援彈藥、武器裝備？國防部長邱國正表示，「我覺得這過於敏感」，暗示可能性不大。王追問是否可能提供防禦軍品？邱說，政策要研議。

外交部長吳釗燮則表示，目前相關物資援助，多是因烏克蘭政府直接或間接提出需求，主要提供的是醫療物資；提供保護生命的個人裝配或軍品的「可行性有」，但仍要了解烏克蘭政府急需、而台灣能提供的是什麼。

邱國正說，很多軍品（主要指鋼盔或防彈背心）報廢或超過年限，但不一定不能用，在檢整當中，但是否提供烏克蘭，政策要研議。

王定宇追問，我國是否可能派出醫療志工團到烏克蘭？吳釗燮說，目前部分民間自發志工已經在當地服務，至於醫療志工要等收容難民國家有提出需求時，才會進一步規劃，沒有排除。

行政院長蘇貞昌表示，全世界對侵略都予以譴責，對武力破壞和平都不以為然，台灣同樣愛好自由民主，所以盡力來與民主自由國家一起做這些事。

王定宇詢問，政府是否可能放寬烏克蘭人入境、短期居留限制？吳釗燮說，可能的，也正在協調中，只要中央流行疫情指揮中心可以對探親有部份開放，會用專案方式。