民進黨派系鬥爭 何博文棄連任讓英系接招

民進黨新北市議員何博文昨日在台大校友會館宣布將不參選議員連任。他語帶玄機表示，「經過這麼多的歷練，是時候該為人民、土地做出更多貢獻了。」黨內人士解讀，湧言會何博文近年積極經營板橋東區，表現出挑戰現任英系立委羅致政的動作，也希望這樣的舉動能讓英系主動找何博文協調，決定是否空出2024年立委位置或徵召何參選新北市長。

何博文宣布不競選連任時提到，他是經過沈澱思考，才做出如此決定，希望讓服務處主任黃淑君接棒，栽培優秀的年輕人，接力在板橋打拚。

何博文在記者會上並沒有對外說明未來動向，但此舉等於是向民進黨宣告，他現在是「自由之身」，可接受黨內任何安排。未來只要能發揮所長，為人民、為土地盡力，包括前進「國會」在內，都是他可能的選項之一。

民進黨內部人士解讀，何博文近2年動作頻頻，逐漸將經營的勢力範圍從板橋西區移至板橋東區，踏進羅致政地盤，展現出想要在2024年立委選戰中對決羅致政的決心，此舉令羅相當不滿，雙方關係越來越差，不合的傳言逐漸傳開。

黨內人士認為，何博文宣布不選連任，是一種先卡位的概念，何博文大動作出招，讓大家知道他現在不但可以爭取新北市長徵召，也能選擇參加2024年立委選舉，他要讓同樣有意參選新北市長的羅致政主動找他來協調、談判，看對方是要選擇讓出新北市長參選權或是提供2024年立委懸缺，現在就看英系如何接招。

黨內人士分析，何博文沒有在新北市宣布不競選連任，而是特別至台北市與湧言會成員合開記者會也顯示這不單單是為了個人利益，而是為了在派系生存。

黨內人士指出，湧言會只要能多一席立委，就能多一個全國黨代表的位置，在黨內權力爭奪的時候，就需要這樣的力量，所以他們需要何博文向上挑戰更高職位，擴張派系在黨內的影響力及未來發展性。