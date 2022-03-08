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江啟臣籲朱立倫處理賄選 黨紀不落實黨會離心離德

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

國民黨中常委選舉「賄聲賄影」，黨中央表示要針對選制做改革。國民黨前主席、立委江啟臣今接受廣播「千秋萬事」專訪表示，大家詬病的是選風，黨主席和考紀會主委必須要作處理，否則黨紀無法貫徹落實，最後黨就會離心離德；他也說，改革不容易但一定要做，除非國民黨不想重返執政。

主持人王淺秋詢問江啟臣「主席換人做做看」的感覺，江說，他還是希望國民黨好，在野黨不夠強、不夠好，不能再讓人民投票給你，台灣的民主也會陷入一黨獨大，他不願看到台灣民主倒退，所以希望國民黨強起來，可以得到人民信任和支持。

江啟臣直言，「能不能重返執政是下一階段的事情，現階段是能不能得到民主支持，遠比重返執政重要」。對於中常委選制，他也談及過去成立改革委員會，對於中常會調整也經過很多掙扎和討論，雖然改革沒那麼容易，但一定要做，除非國民黨不想回來執政。

不過江啟臣認為，這次被大家詬病的問題，大部分是選風，選風和選制不完全有關係，而是這一次換票、賄選特別嚴重，要改善，恐怕要很大的決心。他強調，選風問題從主席到考紀會應該要有處理，若有吹哨者願意提供證據，該處理就處理，否則黨紀無法貫徹落實，最後這個黨就會離心離德。

國民黨 江啟臣 考紀會

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