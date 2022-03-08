我遭俄列不友善國家 蘇貞昌：台灣是個國家全球都知

俄羅斯7日將台灣列為不友善國家和地區名單，行政院長蘇貞昌上午接受媒體採訪時，媒體提問這是俄羅斯總統普亭認同台灣是個國家，蘇貞昌表示，台灣是個國家其實全世界都知道。

俄國塔斯社報導，俄羅斯政府七日將台灣列入不友善國家和地區名單。根據這一法令，俄國民眾和企業與不友善國家進行交易時均須俄國聯邦政府批准，且一律以俄國貨幣盧布進行支付。

針對台灣被俄羅斯列為不友善國家，網路上嗨稱普亭認同台灣是個國家，上午有媒體問到此事。蘇貞昌表示，台灣是個國家其實全世界都知道，只是中國偏偏要用政治語言、政治動作，有些國家不想惹他、也模糊以對。

他說，台灣確實是個主權獨立的國家，許多國家在運作上、語言上，也就會露出對台灣真正事情的認識和態度。

他說，台灣是一個堅守民主自由、重視人權的國家，堅守和平、反對戰爭的國家，對於俄羅斯用戰爭武力手段侵略鄰國，不但嚴以譴責，也跟守著民主自由的國家夥伴們，齊一動作、一起制裁俄羅斯，他（俄羅斯）有反應是很平常的。

他說，對於因為俄羅斯的動作，如果國人同胞廠商有受到影響，政府自當協助。

俄羅斯列為不友善名單中的國家，均為俄國入侵烏克蘭後，對俄實施制裁或加入制裁的國家，包括美國、加拿大、歐盟各國、英國、烏克蘭、蒙特內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬利諾、北馬其頓、日本、南韓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。塔斯社報導中特別註明，台灣被認為是中國的領土，1949年後由自己的政府統治。