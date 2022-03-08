影／貝里斯總理布里仙紐今晨抵台訪問 蔡總統將頒勳章

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷率領該國教育文化暨科技、外交外貿暨移民、農業、糧食安全等部會首長來台訪問，訪問團8人於今天（8日）清晨4時51分搭乘長榮航空BR-25航班抵達桃園機場。外交部長吳釗燮代表接機，雙方見面後以互碰手肘方式取代握手，在國賓門合影留念後，訪問團成員在工作人員引導下，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

外交部表示，貝里斯總理布里仙紐伉儷應中華民國政府邀請，8日至12日率團來台訪問；蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待布里仙紐一行，並將頒贈布里仙紐「大綬卿雲勳章」。布里仙紐此行是暌違16年後首度以總理身分來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義，雙方也將就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部指出，布里仙紐訪台期間，副總統賴清德也將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈布里仙紐名譽博士學位，布里仙紐也將分別會晤行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮夫婦款宴。

此外，布里仙紐將出席「台灣－貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場、台南奇美博物館。

布里仙紐此次率領多位重要閣員來訪，訪團成員包括：婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼（Eamon Courtenay）、教育、文化暨科技部長馮賽卡（Francis Fonseca）、農業、糧食安全暨企業部長麥伊（Jose Mai）、內閣秘書長萊斯利（Stuart Leslie）、投資暨貿易大使布海梅（Jaime Briceño）。

外交部表示，我國與貝里斯邦誼深厚，兩國建交33年以來，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切。 貝里斯總理布里仙紐（右二）來台訪問，外交部長吳釗燮（右一），雙方離開國賓門時進行對話。記者黃仲明／攝影 貝里斯總理布里仙紐（左二）及夫人（左一）抵台訪問，外交部長吳釗燮代表接機，貝里斯駐台大使碧坎蒂（右一）也到場迎接。記者黃仲明／攝影 貝里斯總理布里仙紐伉儷於8日至12日率團來台訪問，外交部長吳釗燮代表接機。記者黃仲明／攝影

【中央社桃園機場8日電】

貝里斯總理布里仙紐伉儷應邀於8日至12日率團來台訪問，班機在今天清晨抵台，布里仙紐並未發表談話，總統蔡英文將以軍禮及國宴款待歡迎布里仙紐，並頒贈「特種大綬卿雲勳章」。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷一行8人，搭乘長榮航空公司BR-25航班，清晨4時51分降落於桃園國際機場，一行人經B9國賓門下機，外交部長吳釗燮前往接機，雙方以互碰手肘方式取代握手，布里仙紐並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意，一行人隨後由工作人員引導，前往國賓室外完成採檢作業後離去。

外交部昨晚發布新聞稿表示，布里仙紐此行是睽違16年首度以總理身分來訪，對增進兩國互動及邦誼具有重大意義。為表示禮遇與重視，總統蔡英文將以軍禮歡迎及國宴款待布里仙紐伉儷一行人，並頒贈布里仙紐「特種大綬卿雲勳章」，雙方將就台貝兩國雙邊合作及共同關切事項交換意見。

外交部指出，副總統賴清德將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈布里仙紐名譽博士學位。布里仙紐此行也將分別會晤行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮夫婦款宴。

布里仙紐也將出席「台灣-貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，並參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場及台南奇美博物館。

外交部指出，台灣與貝里斯邦誼深厚，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切，成果豐碩。