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聖露西亞駐台大使將離任 獲頒「大綬景星勳章」

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（右）代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的聖露西亞駐台大使羅倫。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的聖露西亞駐台大使羅倫。圖／外交部提供

友邦聖露西亞駐台大使羅倫即將離任，今獲頒我國「大綬景星勳章」，羅倫表示，在面對全球安全、新冠疫情等挑戰與威脅之際，相信兩國將更密切合作。

外交部指出，部長吳釗燮今代表蔡英文總統頒贈「大綬景星勳章」予羅倫（H.E. Edwin Laurent），表彰羅倫駐台期間對深化台露兩國邦誼的努力與卓越貢獻。

吳釗燮致詞時肯定羅倫駐節台灣近4年期間，提升台露兩國關係不遺餘力，並積極推動雙方高層互訪及各項交流與合作，同時透過舉辦各類文化活動增進兩國人民的相互瞭解及情誼；吳釗燮也預祝羅倫一切順利，並歡迎羅倫有空經常回台與友人同聚。

據外交部新聞稿，羅倫感謝各界在其駐台期間的協助及友誼，並對獲頒我國「大綬景星勳章」的殊榮表達誠摯謝忱。

羅倫說，此一勳章象徵台露兩國堅定不移的友誼及相互扶持的合作關係，台露兩國共享民主、自由、法治的普世價值，在面對全球安全、國際經貿、氣候變遷與新冠肺炎疫情等挑戰與威脅之際，相信兩國將更密切合作，共同因應。

外交部表示，羅倫學識卓越，外交資歷豐富，駐台期間廣結各界友人，並經常赴大學院校與我學者及青年學子交流互動，及推廣露國文化的軟實力，有助增進國人對露國的認識。羅倫預定於11日離任。

吳釗燮 外交部 疫情

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